"Le Vie d'Arno", ultima tappa della discesa eco-turistica alla Canottieri Comunali Firenze

Mancano soltanto due tappe per arrivare a Firenze e concludere così la prima parte delle "Vie d’Arno", manifestazione organizzata dalla Canottieri Comunali Firenze per festeggiare i 90 anni della società che prevede la discesa eco-turistica del fiume, dalla sorgente alla foce. Un’iniziativa pensata per celebrare la storia quasi centenaria della società, ma anche per esplorare il territorio fluviale in maniera ecosostenibile (a piedi, in bicicletta, e soprattutto in canoa) valutando lo stato di salute dell’Arno in termini di inquinamento da plastica e la possibilità di una navigazione turistico esperienziale che, in prospettiva, possa aprire la strada a nuove modalità di fruizione.

La manifestazione ha preso il via il 2 marzo scorso dalle Foreste Casentinesi con un trekking che ha condotto i partecipanti fino a Capo D’Arno, dove si trova la sorgente del fiume. L’iniziativa è poi proseguita con una serie di tappe, nei weekend successivi, a cui hanno preso parte alcune decine di persone tra ragazzi, atleti della società e semplici soci, che hanno percorso i vari tragitti in canoa e, dove non navigabile, a piedi o in bicicletta. Le ultime due tappe per arrivare a Firenze sono in programma questo fine settimana: sabato 13 aprile i partecipanti percorreranno l’Arno da Sant'Ellero a Rosano mentre domenica 14 aprile la tratta interessata sarà da Rosano fino a Firenze. Quest’ultima tappa, che condurrà alla sede della Canottieri Comunali Firenze, si preannuncia molto complicata visto il discreto numero di pescaie che caratterizzano il percorso.

Le "Vie d’Arno" riprenderà poi dal 25 aprile con la seconda parte della manifestazione che, con altre due tappe, porterà alla foce dell’Arno il primo maggio.

Fonte: Ufficio stampa