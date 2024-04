Modartech lancia una speciale collezione per la Vespa

Una capsule collection in stile workwear pensata per gli amanti delle due ruote, sfilate virtuali con avatar in 3D, reinterpretazioni del brand Piaggio attraverso l’intelligenza artificiale, grafiche e progetti innovativi: Istituto Modartech celebra la settimana del Made in Italy con una serie di eventi che rendono omaggio alla creatività, all’ingegno e al prodotto italiano che ha fatto la storia nel mondo. A partire da lunedì 15 aprile, istituita come Giornata Nazionale del Made in Italy, quando la scuola di alta formazione di Pontedera volerà all’Ambasciata Italiana di Addis Abeba con la mostra "Sustainable Made in Italy" (15 aprile – 15 maggio), che raccoglie collezioni ideate da stilisti neo laureati di Istituto Modartech accanto a una selezione di capi couture della Maison Gattinoni, realizzati utilizzando materiali riciclati.

Dal Made in Italy sostenibile a quello che ha fatto la storia del design nel mondo: dal 18 al 21 aprile, in occasione dei Vespa World Days, per i quali sono attese decine di migliaia di appassionati a Pontedera, Istituto Modartech rende omaggio ai 140 anni del Gruppo Piaggio attraverso la Creative Exhibition “140 Years of Stories”, negli spazi della scuola di alta formazione, parte di quello che fu il nucleo storico dell’impianto di produzione Piaggio. Una quattro giorni durante la quale i talenti dei corsi in Fashion Design e Communication Design presenteranno le proprie creazioni per raccontare il legame tra l’azienda della Vespa e una comunicatà di appassionati. Protagonista una speciale capsule collection in stile workwear pensata per gli amanti dello scooter e dello stile di vita urbano. Al centro sei capi realizzati in denim multitasche, velluto raffinato e tessuti tecnici, accompagnati da tecniche di stampa in flock.

Spazio anche al digitale con la proiezione di una sfilata con avatar tridimensionali all’interno del Museo Piaggio, progetto in graphic 3D e una serie di nuove interpretazioni visive della Vespa, generate con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Presente anche una Vespa personalizzata tramite la tecnica del wrapping, e una reinterpretazione contemporanea del logo Piaggio, ideata dagli studenti di Istituto Modartech per i 140 anni del Gruppo. Entrambi gli eventi sono stati inseriti nel calendario delle oltre 300 celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Sostenibilità e innovazione, unite al saper fare tipicamente italiano, sono aspetti che compongono il Dna di Istituto Modartech fin dalla nascita - afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. - Per questo nella mostra ad Addis Abeba, così come nei progetti che presenteremo in occasione dei Vespa World Days, abbiamo voluto celebrare il made in Italy attraverso la visione dei nostri studenti. Con l’evento del 18 aprile, in particolare, racconteremo la storia dell’evoluzione del brand Piaggio intrecciando design, moda e comunicazione, per dare il giusto tributo ad una realtà divenuta un simbolo imprescindibile dell’Italia nel mondo”. I progetti presentati da Istituto Modartech in occasione dei Vespa World Days sono stati realizzati grazie al supporto dei partner tecnici Berto, Esanastri, Lampo, Pontoglio e Prisma Tech

