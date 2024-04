Monteluponelcuore inaugura il comitato elettorale per Federico Pavese

Domani, sabato 13 aprile, la lista di Monteluponelcuore inaugurerà il proprio comitato elettorale, in pieno centro storico pedonale, in corso Garibaldi 51, nel pomeriggio, dalle ore 16,30.

“Abbiamo scelto quel piccolissimo fondo commerciale - spiega Federico Pavese, candidato sindaco per il centrodestra - anche per una questione simbolica: ha ospitato per tanti anni il lattaio del paese, un’attività commerciale che ormai non esiste più ma che ravvivava, con le tante botteghe di un tempo, il nostro centro commerciale naturale. Con alcune azioni concrete cercheremo, se maggioranza, di ricreare quella vivacità di un tempo”.

Presenze gradite al taglio del nastro, il Senatore Paolo Marcheschi, il consigliere regionale Alessandro Capecchi e Claudio Gemelli, presidente provinciale Fdi.