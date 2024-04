Oncoematologia pediatrica, targa in memoria del professor D’Ambrosio

Una targa in memoria del professor Giorgio Alfonso D’Ambrosio, scomparso nel 2017, già responsabile della sezione di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e docente del corso di laurea in Medicina dell’Università degli Studi di Siena. È quella apposta all’ingresso della Sala Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica. Il luogo dedicato alla memoria del professor D’Ambrosio è quello utilizzato per le cure dei piccoli pazienti che si trovano a lottare, insieme alle loro famiglie, contro malattie oncologiche, all’interno della UOC Pediatria, diretta dal professor Salvatore Grosso. La targa è stata ideata dal personale sanitario della Pediatria. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il professor Guido Morgese, il professor Rosario Berardi ed il professor Paolo Balestri, già direttori della Pediatria dell’Aou Senese, alla presenza del direttore generale Antonio Barretta e del personale del Dipartimento della Donna e dei Bambini. Nell’occasione è stato ricordato anche il grande lavoro fatto negli anni, proprio a partire dall’esperienza del professor D’Ambrosio, con l’ATL Siena, Associazione Toscana contro le Leucemie e i tumori del bambino, rappresentata dalla presidente Katia Landi.

Fonte: AOU Siena