Protesta pacifica del Csa Intifada alla presentazione del libro su Golda Meir

Come Csa Intifada abbiamo chiesto da subito pubblicamente di annullare la presentazione del libro "Golda, storia della donna che fondò Israele" poiché in questo momento, mentre in palestina è in atto un genocidio da parte dello stato sionista Israeliano,ci sembra un affronto indecente e vergognoso.

Nella nostra città dove da mesi insieme a Play ground e tutte le realtà che fanno parte del coordinamento empolese per la Palestina libera portiamo avanti iniziative a sostegno della popolazione civile palestinese percepiamo questa iniziativa una vera e propria provocazione.

L'autrice Elisabetta Fiorito può anche nascondersi dicendo che è libera di scrivere quello che vuole, ma noi sappiamo bene che tipo di propaganda filosionista sta facendo da mesi sui propri canali social.

Poteva benissimo scrivere una biografia su qualsiasi altra statista, ma ha scelto proprio Golda Meir e ha scelto di scriverlo e promuoverlo proprio in questo momento storico.

Si potrebbe dire che il tempismo non è il suo forte e invece noi crediamo che per quello che era il suo intento abbia avuto un tempismo perfetto.

L'intento era quello di provocare una reazione in tutti quelli che da mesi gridano ad alta voce che Israele sta commettendo dei crimini di guerra.

Fonte: Csa Intifada/Comunità in Resistenza