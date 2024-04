Protezione civile, presentato il Piano della Città Metropolitana di Firenze

Stamattina la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha presentato il Piano di Protezione Civile a Comuni e loro gestioni associate, Aziende di Servizi, Gestori Viabilità, RFI, UPI, ANCI, Università di Firenze, Consorzi di bonifica e rappresentante del volontariato. Si tratta di un nuovo piano di protezione civile redatto sulla base degli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile redatti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il consigliere Massimo Fratini ha sottolineato la collaborazione con la Prefettura di Firenze e la sinergia con tutte le componenti e strutture operative del nostro sistema di protezione civile che si è registrata durante il processo di redazione. La presentazione è stata un momento di confronto importante in ottica di applicazione del piano stesso, che diventerà operativo dopo la prossima approvazione in consiglio metropolitano. Il Piano è stato redatto internamente agli uffici della Città Metropolitana di Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze