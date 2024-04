Torneo solidale di Burraco contro la violenza di genere: la donazione del circolo MCL al Centro Lilith

Da pochi giorni al Circolo MCL di Marcignana si è concluso il Torneo di burraco, un evento che ha visto convergere divertimento, competizione e solidarietà e che ha dimostrato ancora una volta quanto la comunità locale sia pronta a unirsi per sostenere cause di grande rilevanza sociale.

Quest'anno, il ricavato generosamente devoluto è stato destinato al Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, che da anni offre alle donne vittime di violenza un rifugio sicuro e il sostegno di cui hanno bisogno per ricostruire le proprie vite.

La presidente del Centro, Eleonora Gallerini, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del Circolo MCL di Marcignana e di tutti coloro che hanno partecipato al torneo, sottolineando l'importanza di iniziative come questa nel garantire la continuità dei servizi vitali offerti alle donne in situazioni di emergenza.

"Desidero ringraziare di cuore il Circolo MCL di Marcignana e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo evento - ha detto -. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare a offrire aiuto e speranza alle donne che si trovano in situazioni di violenza. Grazie alla vostra generosità, saremo in grado di garantire un futuro più luminoso per molte donne e i loro figli".

La somma raccolta, pari a 900 euro, sarà impiegata per acquistare il materiale necessario alle attività dei bambini delle case rifugio e di Casa Matilda. Questo gesto non è solamente un atto di generosità, ma rappresenta un investimento nel futuro dei giovani che, purtroppo, sono spesso vittime indirette della violenza domestica.

Le conseguenze della violenza si estendono ben oltre le vittime dirette. I bambini che crescono in un ambiente segnato dalla violenza subiscono profonde ferite emotive e psicologiche, che possono influenzare il loro sviluppo e il loro benessere a lungo termine. È fondamentale fornire loro il supporto e le risorse necessarie per guarire e costruire un futuro migliore.

In un momento in cui la consapevolezza sui problemi legati alla violenza di genere è sempre più alta, il Torneo di Burraco presso il Circolo MCL di Marcignana si conferma non solo come un'occasione per divertirsi e socializzare, ma anche come un'importante piattaforma per promuovere il cambiamento sociale e sostenere coloro che ne hanno più bisogno.

"La solidarietà dimostrata dalla comunità locale è un segno tangibile della sua forza e del suo impegno nel creare un mondo più sicuro e giusto per tutti - ha concluso Gallerini -. Con iniziative come queste, possiamo guardare al futuro con speranza, sapendo che insieme possiamo fare la differenza".

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino