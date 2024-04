Voce Amica Firenze, una chat per combattere la solitudine della Gen Z

È attivo da alcuni giorni il servizio chat per dialogare con i volontari di Voce Amica Firenze. La novità, annunciata a febbraio durante il convegno a Palazzo Vecchio per i 60 anni dell’helpline fiorentina, ha debuttato subito dopo Pasqua. Il nuovo servizio, attivo sul sito www.voceamicafirenze.org si rivolge a un’utenza più giovane, abituata a dialogare via smartphone.

Ecco quindi uno strumento in più per combattere la solitudine e offrire risposte alle necessità della generazione Z. In questa prima fase la chat amica è attiva il lunedì e il giovedì dalle ore 20 alle 24. Ci si collega al sito, si clicca su un pulsante verde e la finestra si apre. A rispondere sono volontari formati, gli stessi che svolgono il servizio della linea telefonica tradizionale di ascolto gratuito al numero 055 2478 666, attiva tutti i giorni dalle 16 alle 6.

"Nei nostri 60 anni di esperienza nel servizio telefonico ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza delle persone che si rivolgono a noi hanno un’età medio alta, ma giungono da ogni parte forti segnali di disagio anche nella popolazione giovanile -spiega il presidente di Voce Amica Firenze Marco Lunghi-. Con l’auspicio che questo possa servire a facilitare il contatto da parte dei giovani, abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro servizio anche tramite una chat, con le stesse caratteristiche del tradizionale canale telefonico, a partire dalla garanzia del totale anonimato di chi la utilizza".

Voce Amica Firenze sta promuovendo la chat attraverso una campagna social per raggiungere il maggior numero di giovani utenti. In prospettiva l’helpline fiorentina vorrebbe pure sbarcare su TikTok per promuovere le sue attività.

