Amministrative Firenze: Stella e Forza Italia presentano 73 proposte

Un contributo di 73 punti programmatici da offrire alla città, alla coalizione e al candidato sindaco Eike Schmidt. A portarli in dote è Forza Italia, che oggi si è riunita alla presenza dei candidati al Consiglio comunale e ai Quartieri, insieme al coordinatore regionale del partito toscano, Marco Stella, alla coordinatrice comunale, Mariagrazia Internò e al capogruppo uscente a Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli.

"C'è grande voglia di cambiamento - ha esordito Stella - nel nostro partito c'è un entusiasmo che non si registrava da tempo. Abbiamo già tre quarti delle liste completate e la settimana prossima presentiamo altri tre nomi, tutti radicati nel tessuto sociale, professionale e politico cittadino".

"A febbraio avevamo lanciato l'iniziativa delle '50 idee per Firenze' raggruppate per aree tematiche: sicurezza, infrastrutture, mobilità, ambulanti, commercio, valori, turismo, sport, disabilità, animali - ha ricordato Stella - insieme al coordinamento fiorentino del partito e ai nostri candidati, abbiamo avviato una campagna di ascolto dei cittadini, e dal territorio sono emerse oltre 100 proposte: ne abbiamo selezionate 73, che offriremo come contributo per il programma del nostro candidato sindaco e della nostra coalizione. Andando nelle piazze e nei mercati, abbiamo sentito un grande entusiasmo per il nostro progetto, e questo ci sta dando un'ulteriore carica e spinta a fare sempre meglio".

Sul tema della sicurezza, Forza Italia chiede "vigili di quartiere e carabinieri in congedo nei parchi pubblici, di raddoppiare la videosorveglianza e l'illuminazione, la polizia municipale dedicata al controllo del parco delle Cascine e lo stop alle occupazioni abusive". Sulle infrastrutture, oltre allo "stop alla tramvia", gli azzurri propongono "l'autostrada gratis nel tratto di Firenze, tra Nord e Sud per i residenti del capoluogo toscano" e "l'apertura della corsia preferenziale ai motorini". Sulla mobilità, "stop al multificio e no alle zone 30 km/h", ed "eliminare la Ztl estiva la sera", ma anche una netta "opposizione allo scudo verde". Forza Italia propone poi "incentivi fiscali per le attività penalizzate dai cantieri della tramvia", "l'abolizione della Tari per gli anziani soli e a basso reddito" e "la cancellazione della norma di Nardella contro le locazioni turistiche nel centro storico".

Fonte: Ufficio Stampa