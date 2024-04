Amministrative Vinci. Scipioni: istituiremo dei consigli di frazione

"Vinci ha un territorio grande e diversificato con tante specificità che hanno un valore storico culturale; è questo a fare la bellezza e l'unicità del suo territorio. Le singole Frazioni dovranno essere rappresentate e valorizzate in un quadro amministrativamente armonico, senza lasciare indietro nessuno.

Anchiano, Apparita, Burrino, Collegonzi, Faltognano, La Stella, Mercatale, Orbignano, Petroio, Piccaratico, Salvino, San Donato, San Pantaleo, Santa Lucia, Sant'Amato, Sant'Ansano, Sovigliana, Spicchio, Toiano e Vitolini debbono poter eleggere dei consigli di frazione che facciano sentire la loro voce. Delle assemblee locali nelle quali i cittadini possano partecipare direttamente alla vita del paese. Dobbiamo tornare a far partecipare direttamente la gente all'amministrazione del comune".

Dichiara il candidato Sindaco per il Centrodestra Alessandro Scipioni." Subito dopo la mia elezione voglio modificare lo statuto comunale per rendere più facile ad ogni singolo cittadino di Vinci far sentire la propria voce. Voglio proporre l'elezione diretta di un Presidente per ognuno di questi consigli, che abbia diritto di poter partecipare e portare proposte per la propria frazione direttamente al Consiglio Comunale. Non basta dare una delega ad un singolo assessore! Le frazioni sono troppo importanti, bisogna far sì che possano autogovernarsi e fare arrivare le loro istanze direttamente al Sindaco. È mi ha ferma intenzione incontrare costantemente i Presidenti eletti di questi consigli, affinché finalmente a Vinci ogni cittadino, ogni realtà, ogni piccola comunità sia valorizzata e rappresentata al pari delle altre".

