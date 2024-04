AttivaPrato e Polis, patto d'impegno firmato da Cenni

Gianni Cenni firma l’impegno sulla partecipazione scritto dalle associazioni AttivaPrato e Polis: “Atto di fiducia reciproco ma non sono d’accordo sui referendum abrogativi: per onestà intellettuale incasello questo articolo e firmo tutto il resto”.

Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, ha preso parte nel pomeriggio di oggi all’iniziativa sulla partecipazione promosso dalle associazioni AttivaPrato e Polis, allargato a tutti i candidati, organizzato presso Art Hotel. “La mia campagna elettorale è basata sulla partecipazione, sull’ascolto e il confronto utile a perfezionare un programma condiviso con i cittadini, figurarsi se non sono d’accordo – ha detto Gianni Cenni - lo sono, eccome se lo sono. Firmo il documento ma lo faccio incasellando la parte relativa ai referendum abrogativi: ripeto che il mio è un sì convinto alla partecipazione ma quel punto non lo condivido e allora, davanti a tutti, preferisco firmare qualcosa che mi convince piuttosto che mettere il mio nome tanto per fare”.

Fonte: Ufficio stampa – Gianni Cenni sindaco