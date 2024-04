Europa Verde contro Schmidt per la Tramvia

"Il trasporto pubblico va incrementato non ostacolato! Migliorare si può sempre ma costruttivamente e partendo dai numeri. E quelli della tramvia ( 35 milioni di passeggeri nel 2023 ) ci parlano di un successo e di un gradimento straordinario".

"Come avevamo sospettato, Eike Schmidt, sul cui talento come direttore di musei nessuno può dissentire, alla prova dei problemi concreti relativi all'amministrazione della città, si mette a fare discorsi da bar che lascerebbero il tempo che trovano, se non si trattasse del candidato sindaco di Firenze" lo afferma Egidio Raimondi co portavoce Europa Verde/Verdi Firenze.

"Probabilmente imbeccato male dai suoi sostenitori, Schmidt ventriloqua infatti frasi poco comprensibili sulla tramvia, grazie alla quale, per dirne una, ora si va in aeroporto con 1,7 € mentre prima c’era la corsa del taxi a 15€ prezzo fisso con sovrapprezzo per bagagli extra, oppure la navetta da SMN dai 6 ai 10€" aggiunge Raimondi. Che sottolinea "con la tramvia oggi è possibile arrivare da fuori Firenze in autostrada, lasciare l’auto a villa Costanza e andare in centro. Con i prolungamenti verso Campi e Bagno a Ripoli sarà possibile per molti più cittadini lasciare a casa l’auto".

"Il trasporto pubblico va incrementato non ostacolato!" prosegue Raimondi "Migliorare si può sempre ma costruttivamente e partendo dai numeri. E quelli della tramvia ( 35 milioni di passeggeri nel 2023 ) ci parlano di un successo e di un gradimento straordinario".

" È ora di finirla con il distruggere tutto ciò che è stato fatto dall’ avversario, che sia positivo o negativo, ma solo per battaglia politica" conclude Raimondi.

Fonte: Ufficio Stampa Europa Verde Firenze