Il team Poggi vince la tappa inaugurale di Arezzo dell'Italian Champions Tour

La prima tappa di questa quarta edizione di Italian Champions Tour ha visto confrontarsi, nell’Arena Dante dell’Arezzo Equestrian Centre, un totale di 28 squadre suddivise – per la prima volta - in due circuiti: sport e pro. A trionfare, dopo una due giorni ricca grandi emozioni regalate dagli atleti che si sono confrontati sui millesimi di secondo, sono stati il Team Poggi per il circuito Sport e Co.Ge s.r.l. team per il Pro.

CIRCUITO SPORT

La gara, che ha visto protagonisti alcuni tra i migliori riders italiani ed europei, si è conclusa con la vittoria di Federico Ciriesi in sella a Quincy Juice – vincitore anche della classifica individuale - e Guido Franchi in sella a Esmeralda del Colle che, grazie alle loro straordinarie performance, sono riusciti a portare al Team Poggi i punti complessivi valevoli per la conquista del primo posto. A seguire Givova, con Natale Chiaudani in sella a Cintender e Antonio Campanelli in sella a Diamant Della Verdina, e Picotto Group Jumping Team con Breen Shane in sella a Cato Boy e Giulia Picotto in sella ad Armani Z che sono saliti, rispettivamente, sul secondo e sul terzo gradino del podio.

Quarto e quinto posto di questa prima tappa spettano invece ai team Safe Riding e Gruppo Selleria Equipe. Harrie Smolders con Springfield 21 e Luca Maria Moneta con Knock Out, hanno collezionato 25 punti, mentre la coppia Davide Kainich e Nico Lupino, in sella a Naomi Z e Fabalia, hanno raggiunto quota 24.

CIRCUITO PRO

Per la prima assoluta di questo circuito - riservato a cavalieri e amazzoni di tutte le età, con brevetto di 1° e 2° grado -sono state 12 le squadre che hanno battuto lo stesso terreno di gara dei grandi campioni, sfidandosi all’ultimo centesimo di secondo. A trionfare è stata la squadra Co.Ge SRL Team Pro composta da Jannie Canovill in sella a Flash-Somara e Vittoria Torraca in sella a Companion che hanno superato, con due fantastici percorsi, il Dex Team Pro con Ludovica Meschini in sella a Gino Las Vegas S e Chiara Simonetti Nota in sella a Fameus – secondi a 19 punti – e Nicolò Martini in sella a Sealord e Maria Carolina Scardaoni in sella a Cocaquick PS 2, del team Hop Age Handtmann II Team Pro, sul terzo gradino del podio con 19 punti.

Quarto e quinto, rispettivamente a The Flying Grimaldi Team Pro e Horo Team Pro con i loro cavalieri e amazzoni: Guido Grimaldi in sella a Gerardo-E e Emanuele Grimaldi in sella a Godory JR per The Flying Grimaldi Team Pro hanno raggiunto 17 punti – grazie alla vittoria in gara 2 - mentre Charlotte Maccagnani e Roberto Consumati in sella a Bracken Du Kyo e Deja Vu hanno conquistato 16 punti.

Le classifiche generali, quindi, alla fine di questa due giorni di grande sport, vedono in testa per il circuito Sport il Team Poggi, seguito da Gruppo Selleria Equipe e Crivelli Gioielli, tutti a 27 punti. Per il circuito Pro, invece, spicca Co.Ge S.r.l. Team con 22 punti, seguito da Dex Team Pro e Hop Age Handtmann II Team Pro che si collocano - entrambi con 19 punti – sul secondo e terzo gradino del podio provvisorio.

Chiusa la prima tappa ad Arezzo, ora non resta che volgere lo sguardo alla Capitale dove, dal 24 al 25 maggio, nell'ovale di Piazza di Siena si svolgerà la seconda delle 4 tappe in programma, per poi proseguire, il 25 e 26 ottobre, sulla costa adriatica, a San Giovanni in Marignano, e chiudere con la finalissima di Verona durante Fieracavalli, la manifestazione giunta alla sua 126a edizione e in programma dal 7 al 10 novembre 2024.

Fonte: Ufficio Stampa