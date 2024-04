Progetto scuole dei Lupi S. Croce: in classe a parlare dell'importanza dello sport a livello giovanile

Iniziativa ben riuscita quella messa in campo dai Lupi S. Croce e rivolta alle Scuole Secondarie di primo grado, plessi di S. Croce sull’Arno e Staffoli e patrocinata dal Comune di Santa Croce sull’Arno. La storica società biancorossa ha invitato ragazze e ragazzi a parlare di sport, e buone pratiche di comportamento, schierando, a disposizione dell’uditorio, il proprio staff di serie A2 maschile e una qualificata rappresentanza di atleti.

Il Pala Parenti ha ospitato sulla gradinata bassa circa 370 alunni, arrivati a piedi dalla propria scuola, mentre a Staffoli l’incontro si è svolto nella palestra di via Milano ed ha visto la partecipazione di diverse classi. Fondamentale il ruolo del Comune di S. Croce sull’Arno, che ha coordinato l’organizzazione e la logistica, mettendo a disposizione gli strumenti per raggiungere il Palazzetto e curando i rapporti con la direzione scolastica.

I Lupi sono stati rappresentati al massimo grado da due membri del C.D.A. biancorosso, Alberto Lami, Presidente, che ha parlato al Pala Parenti, e Andrea Landi, vicepresidente, che ha curato il saluto a Staffoli. Per lo staff sono intervenuti coach Michele Bulleri, il medico Dott. Angelo Scaduto, il fisioterapista biancorosso Giampaolo Fontana, la nutrizionista Susanna Agnello; per quanto riguarda i giocatori, si sono relazionati con i ragazzi il capitano Leonardo Colli, il palleggiatore Manuel Coscione e lo schiacciatore Simone Parodi, che hanno portato le proprie testimonianze di vita rispondendo a tantissime domande.

Si è parlato di pratica sportiva e corretta alimentazione, dell’importanza di fare sport per la “mente” e per il “corpo”, della possibilità di conciliare sport, anche di alto livello, e studio, della mentalità sportiva che allena alla vita e dei sacrifici che sono sempre la chiave per raggiungere i propri sogni e obiettivi. “La scuola può e deve farsi promotrice di valori di questa importanza – aggiunge la Preside Laura Cascianini – e sono lieta di avere la conferma che il territorio di Santa Croce risponde in modo sinergico con un dialogo costruttivo tra associazioni ed enti che vede i nostri alunni al centro di una crescita sociale.”

La mattinata è stata coordinata dall’Ufficio Stampa dei Lupi S. Croce, con il fondamentale supporto dei docenti in servizio.

Tutti gli alunni sono stati formalmente invitati alla gara di Coppa Italia in programma domenica pomeriggio, 14 aprile, ore 18.00, contro Libertas Cantù.

Esperienza da ripetere, sia per le tematiche affrontate sia il livello di partecipazione e attenzione delle classi intervenute.