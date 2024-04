Roma 'alla toscana': i tifosi giallorossi da tutto il mondo si riuniscono a Pistoia

I tifosi e le tifose della Roma, tra i più appassionati e numerosi in Italia e nel mondo, convergono in Toscana, a Pistoia. I giorni da segnare sul calendario sono 14, 15 e 16 giugno.

Pistoia e il Roma Club Città di Pistoia infatti ospiteranno il raduno mondiale dei Roma Club affiliati all’A.I.R.C. 1971 (Associazione Italiana Roma Club): una tre giorni per portare in città centinaia di appassionati giallorossi e far conoscere le bellezze di Pistoia a tutto il mondo.

L’iniziativa ufficializzata lo scorso 23 marzo a Roma, nel corso dell’assemblea annuale A.I.R.C., è stata presentata oggi (13 aprile) nella sede del Roma Club Città di Pistoia, in Via Provinciale Lucchese 85 presso il Circolo Ricreativo Pontelungo, alla presenza del presidente del Club Luca Parra, del Vice Presidente Nello Galigani, del direttivo al completo e dall’Assessore al turismo ed alle promozioni sportive Alessandro Sabella.

“Grazie al grande lavoro svolto, alla passione, all’amore verso i colori giallorossi ed alle tante iniziative di solidarietà svolte nel territorio toscano (come in occasione dell’alluvione dello scorso inverno) – ha spiegato il Presidente Luca Parra – il nostro club è stato scelto per organizzare tale raduno.

La storia del Roma Club Pistoia

Il Roma Club Città di Pistoia nasce in località “Le Fornaci” precisamente il 27 luglio 2022, con qualche decina di iscritti e l’adesione all’A.I.R.C.1971 (Associazione Italiana Roma Club 1971, che conta più di 160 club in tutto il mondo.

Tutto ha inizio poco più di due anni fa, per gioco, per una scommessa tra un gruppo ristretto di amici che condividevano l’amore e la passione per i colori giallorossi, in una città, Pistoia, dove il tifo per la Pistoiese, la Fiorentina, la Juventus, l’Inter ed il Milan sicuramente prevaleva e dove anche il basket aveva la sua rilevante importanza.

Da quel 27 luglio grazie all’impegno, alla passione, all’amore per i colori giallorossi e con l’intento di riportare a vivere il calcio come ai vecchi tempi, con il coinvolgimento di intere famiglie, il club ha avuto una crescita esponenziale, raggiungendo un numero anche inimmaginabile di soci.

Da quel giorno grazie all’impegno, alla passione, all’amore per i colori giallorossi il club ha avuto una crescita esponenziale, raggiungendo un numero anche inimmaginabile di soci.

Grazie proprio a questa crescita, il club ha avuto l’opportunità, anche in collaborazione con altre associazioni, di organizzare eventi finalizzati al sostegno di progetti sociali sul territorio nei confronti di chi ha disagi socio educativi e di chi è portatore di handicap, oppure di intervenire in soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofiche come il terremoto in Turchia ed in Siria e l’alluvione che ha devastato il nord della regione Toscana ed in particolare le città di Pistoia e Prato.

Il raduno sarà "un’occasione meravigliosa per far conoscere alla cittadinanza pistoiese la cultura romanista e per il club la possibilità di continuare ad inserirsi nel tessuto sociale della città con l’intento di intraprendere e di collaborare ad ogni iniziativa di solidarietà".

Ma sarà "una meravigliosa vetrina anche per la città di Pistoia per far conoscere le sue bellezze artistiche e le sue arti culinarie a tutti i partecipanti al raduno".

Il programma del raduno

Qui potete scaricare il programma ufficiale del raduno.