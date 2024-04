Tutto pronto per il debutto in Coppa Italia della Kemas Lamipel S. Croce

Dopo il lungo stop post regular season, torna in campo la Kemas Lamipel S. Croce. L’appuntamento è per domenica 14 aprile, ore 18.00, al Pala Parenti. I Lupi affronteranno la Pool Libertas Cantù in Gara 1, ottavi di finale Del Monte Coppa Italia. Il ritorno è previsto per la domenica successiva, 21 aprile, al Pala Francescucci. Eventuale bella ancora a S. Croce sull’Arno, domenica 28 aprile. La squadra che avrà la meglio in questa prima “serie” ad eliminazione dovrà affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina, un impegno severo ma affascinante: in palio la final four in programma Cuneo nel mese di maggio. Gli altri accoppiamenti di questo turno: Tinet Prata di Pordenone-WOW Green House Aversa, Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo-Abba Volley Pineto, Consoli Sferc Brescia-Conad Reggio Emilia.

I ragazzi di Bulleri in questo lasso di tempo hanno cercato di preparare al meglio la gara e soprattutto di non smarrire la condizione palesata negli ultimi impegni di campionato. Coach Bulleri avrà l’intero roster a disposizione e c’è ovviamente curiosità per quelle che saranno le scelte di partenza. Sicuramente la squadra di casa scenderà in campo per vincere e mettere una prima ipoteca sul passaggio del turno. La Del Monte Coppa Italia è un obiettivo cui la società tiene particolarmente e rappresenta una ghiotta occasione per chiudere la stagione, comunque positiva, nel migliore dei modi.

Difficile, sempre le settimane di stop, andare ad intuire esattamente quale sarà lo schieramento avversario. A scanso di sorprese dovrebbero iniziare il match l’esperto Matteo Pedron in regia, opposto a Kristian Gamba, valdostano, classe 2000, il secondo miglior realizzatore dell’intera A2 Credem Banca. Tanta classe e tanti gettoni di presenza anche in posto 4, con l’ex Brescia Andrea Galliani, tesserato a stagione in corso, e Giuseppe Ottaviani, a Siena nella stagione 2021-22. Al centro giostrerà il temibile francese Jonas Aguenier, al secondo anno in maglia canturina dopo le tre stagioni di Superlega a Verona. Un giocatore pericolosissimo che nel match di ritorno tra la Pool Libertas e la Kemas Lamipel, disputato al Pala Francescucci, si aggiudicò il titolo di MVP. A completare il “6+1” le due bandiere societarie: Dario Monguzzi al centro e Luca Butti libero. Il primo, classe 1984, vanta 310 presenze in A2 sempre in maglia Cantù; il secondo, classe 1991, è sceso in campo addirittura 322 volte, sempre in A2 e sempre con la stessa maglia. Nel corso della stagione, ad ogni modo, hanno trovato frequentemente spazio i tanti giovani inseriti in roster dalla Pool Libertas: ne scegliamo tre, Andrea Bacco, schiacciatore, classe 2003, scuola Vero Volley così come il pari ruolo Lorenzo Magliano, nato nel 2005, e in più il centrale Gianluca Rossi, anch’esso Vero Volley, classe 2003.

Coach è Francesco Denora, cresciuto come tecnico a Lagonegro, alla sesta stagione in questa categoria, la seconda a Cantù.

Ex della gara, il palleggiatore Manuel Coscione, che ha giocatò in Brianza nella stagione 2021-22. Parlando di staff tecnico, è toscano ed ex “Lupo” il viceallenatore della Pool Libertas, Alessio Zingoni, promettente tecnico che a S. Croce ha già lavorato nel settore giovanile.

Alla vigilia della gara hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, l’head coach Michele Bulleri e il centrale Antonio Cargioli.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Bulleri: “Partendo dai dati oggettivi, Cantù è arrivata una posizione sotto di noi, noi ottavo posto e loro nono, ma gli scontri diretti siano stati tutti e due appannaggio loro. Sicuramente sarà una partita tra due squadre che sono più o meno allo stesso livello e la differenza la farà, in primis, quale delle due formazioni si farà trovare più pronta dopo le settimane di stop. Questo è un fattore che a noi toglierà sicuramente qualcosa, dato che noi avevamo finito la regular season con buone dinamiche e offrendo ottime prestazioni. Sarà importante l’approccio al match ma anche tener presente che non finirà tutto domenica, trattandosi di una “serie”, due su tre”.

Cargioli: “Come ha detto il coach sicuramente sarà un’altra battaglia, ricordando i confronti che abbiamo avuto in campionato. Ci sarà da lottare su ogni punto perché è una squadra ostica, composta da persone esperte e lo stesso Pedron, quando ha la palla in mano, amministra il gioco in modo egregio. Allo stesso tempo dovremo essere bravi noi a tenere in ricezione per mettere Coscione nelle migliori condizioni”.

Arbitri dell’incontro: Sabia Emilio, Pernpruner Marco

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Pool Libertas Cantù: 2 Magliano Lorenzo, 3 Monguzzi Dario, 4 Butti Luca, 5 Gianotti Francesco, 6 Ottaviani Giuseppe, 7 Aguenier Jonas Bastien Baptiste, 9 Pedron Matteo, 10 Quagliozzi Francesco, 11 Galliani Andrea, 16 Bacco Andrea, 17 Picchio Matteo, 23 Rossi Gianluca, 32 Gamba Kristian.