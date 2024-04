34° Prato Half Marathon di Prato da record: oltre 4mila partecipanti

Una festa dello sport a Prato, sia per chi correva o camminava, ma anche per i tanti che hanno applaudito lungo il percorso i podisti. Un successo di numeri con oltre 4000 presenze nella due giorni della manifestazione e soprattutto una bella coreografia davanti al Castello dell'Imperatore con tanti partecipanti provenienti da tutta la Toscana e numerosi turisti che hanno voluto correre la 34° Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato. Una domenica con un bel sole caldo e davvero tanta partecipazione grazie a chi ha corso con l'amico a quattro zampe, i camminatori insieme a Milena Megli e per la Stracittadina.

Il via è stato dato dal Questore di Prato Dr. Pasquale Antonio De Lorenzo e prima della partenza è stato ricordato Gio (Giovanni Iannelli) con un grosso applauso e il numero 1522 contro la violenza sulle donne. I primi a partire sono stati i Maratonabili che hanno entusiasmato viale Piave e poi a seguire è stata un’onda con la partenza dei competitivi (oltre 1000) e di tutte le manifestazioni correlate. Una festa che ha contagiato tutti e che ha visto come vetrina la coreografia del Castello dell'Imperatore e di Piazza delle Carceri. Al traguardo è stato Lin Ndayifukamye (Atletica Castello) in 1h05'37" a vincere davanti e Leonce Bukuru (Atletica Cosenza K42) 1h08'32" e terzo Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana) 1h10'07". Al femminile conquista il podio più alto Cavaline Nahimana in 1h14'21" davanti a Emily Chepkenoi 1h17'37" e terza Alice Tambini (Circolo Minerva) 1h25'11" premiati dal Vice Sindaco Simone Faggi. A vincere il 23° Trofeo Cna memorial Daniele Biffoni per i migliori pratesi Fabio Marinelli (Podistica Medicea) e Simona Innocenti (Atletica Prato) premiati dal presidente di Cna Leandro Vannucci e dal Sindaco Matteo Biffoni appena arrivato al traguardo con il tempo di 2h08’20” ore.

Il Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri è stato assegnato all’Avis e lo ha consegnato la famiglia Balestri insieme al delegato del Coni di Prato Massimo Taiti. Per le società il 9° Trofeo Carrozzeria Mg Memorial Alberto Guidoreni è stato assegnato alla Podistica Pratese ed è stato consegnato dalla moglie Francesca e dai figli mentre il 47° Trofeo Romano Borselli è stato assegnato alla Podistica 29 Martiri mentre il 34° Trofeo Daddi Mario ha visto protagonista la Podistica Medicea; a seguire Mezzana Le Lumache, Montecatini Marathon, Risubbiani, Misericordia Aglianese, Ets Regalami un Sorriso e Maratonabili.

La manifestazione valida anche come campionato toscano di mezza maratona ha consegnato ai vincitori le maglie per ogni categoria e sono state premiate le società Fidal con più partecipanti dove al femminile ha dominato l’ Orecchiella Garfagnana mentre al maschile è stata premiata l’Atletica Prato. Il 1° Trofeo Oratorio S. Anna è andato al più giovane vincitore del campionato toscano e precisamente per la categoria Juniores a Romeo Biancalani (Toscana Atletica Jolly) consegnato dai ragazzi dell’Oratorio S. Anna. La 5° Coppa Emanuele Bartolini è stata assegnata all’atleta proveniente da più lontano e quarto assoluto lo svedese Klas Johansson mentre la 5° Coppa Avis Prato è andata alla società di Grosseto Truck & Field Master Gross . Per la Fido Running ha vinto Poldo in coppia con Massimo davanti a Love e Turbo. Sul percorso tanta gente e la musica che ha dato il ritmo ai podisti come i pace maker con le vele e soprattutto un bel legame con la città. Il servizio sanitario è stato a cura della Misericordia di Prato, il servizio fotografico a cura della onlus Regalami Un Sorriso che ha messo in strada anche tutti i pace maker che davano il tempo alla corsa. L'applauso più grande per Mila Carmagnini SF70 della 29 Martiri che ha chiuso la gara conquistando la maglia di campionessa toscana Oro.

Dichiarazioni:

"Prato risponde sempre a livello sportivo - spiega il Vice Sindaco e Assessore allo sport del Comune di Prato Simone Faggi - è stata una vera festa. Tanta gente e tanti appassionati che sono scesi in piazza a correre, camminare e soprattutto a vivere il centro. Chi con il cane, i bambini, insieme all'amico a quattro zampe. davvero bello"

"Prato è diventata la capitale dello sport e della solidarietà - spiega Piero Giacomelli presidente Ets Regalami un Sorriso – dal Village alla manifestazione vera e propria tanta partecipazione e sorrisi per tutti".

"Prato dimostra di essere una città sportiva e con un grande cuore - dice la consigliera regionale Ilaria Bugetti - tanta gente a camminare e correre con un clima davvero straordinario"

"Lo sport è per tutti e questa manifestazione - mette in luce Maurizio Vannelli presidente Uisp di Prato - è riuscita a farlo comprendere"

"Un grazie a tutti i volontari e ai nostri partner e chi ci ha sostenuto - spiega Silvano Melani del comitato organizzatore – abbiamo contato tra il sabato e la domenica circa 4000 persone che hanno aderito alle varie iniziative organizzate e questo è un lavoro di sinergia tra enti, associazioni e soprattutto appassionati. Siamo stati onorati della presenza del Questore di Prato che ha dato il via e un grazie ai podisti e a chi ha scelto Prato per correre la Mezza".

Classifica Maschile:

NDAYIFUKAMIYE LIN ATL. CASTELLO BDI 01:05:37

BUKURU LEONCE COSENZA K42 BDI 01:08:32

CASTELLI GIRMA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:10:07

JOHANSSON KLAS VEGAN POWER IK SWE 01:12:44

CANNUCCI MATTEO G.S.IL FIORINO ITA 01:12:49

TEI TOMAS A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA ITA 01:13:08

BANDINI NICOLO' G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:14:33

RICCA ENRICO PODISTICA QUARRATA ITA 01:14:52

BELLINI FRANCESCO AURORA MONTALE A.S.D. ITA 01:14:52

RAFANELLI STEFANO PODISTICA QUARRATA ITA 01:15:53

MARINELLI FABIO ASD PODISTICA MEDICEA ITA 01:16:12

MASSARO GIUSEPPE MONTECATINI MARATHON ASD ITA 01:16:28

CASSI SAMUELE OSKAR TOSCANA ATLETICA JOLLY ITA 01:16:31

FIORE ALESSANDRO AURORA MONTALE A.S.D. ITA 01:16:32

TONANI EDOARDO ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS ITA 01:16:32

LA BANCA DOMENICO ATLETICA 2005 ITA 01:17:17

MUGNAIOLI MATTEO ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS ITA 01:17:38

FIORUCCI MICHELE TIFERNO RUNNERS ITA 01:17:46

MANCINI MANUEL G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:18:09

PETRUCCI MORGAN RUN CARD ITA 01:18:11

DOMMI ALESSANDRO NRT FIRENZE ASD ITA 01:18:14

DELLA BARTOLA EMANUELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:18:23

TRONCI ANDREA ASD PODISTICA MEDICEA ITA 01:18:25

BADIANI FEDERICO G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:18:30

TASSELLI TOMMASO AURORA MONTALE A.S.D. ITA 01:18:32

LENZI MATTEO ASD PODISTICA MEDICEA ITA 01:18:37

STAN EUSEBIU CONSTANTIN ATLETICA FREE RUNNERS AREZZO ITA 01:19:07

BRIZZI FEDERICO IL GREGGE RIBELLE ITA 01:19:13

ANATRIELLO GIUSEPPE GORILLAZ IRONTEAM SSDRL ITA 01:19:19

VASSALLE ANDREA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:19:42

Classifica Femminile:

NAHIMANA CAVALINE ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO BDI 01:14:21

CHEROBEN EMILY CHEPKEMOI ATL. CASTELLO KEN 01:17:37

TAMBINI ALICE CIRCOLO MINERVA ASD ITA 01:25:11

BARGIACCHI STEFANIA A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA 01:27:44

GALLORINI CHIARA ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS ITA 01:28:48

TEDESCO ILARIA A.S. ATL. VINCI ITA 01:31:31

DAMI ELISA A.S. ATL. VINCI ITA 01:31:52

DI BENEDETTO MARIKA ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS ITA 01:33:13

PERUZZI MAGDALENA DK RUNNERS MILANO ITA 01:33:50

CASAIOLI BARBARA G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:34:29