ACF Arezzo un rigore al '90 vale i tre punti contro Freedom

Un calcio di rigore realizzato al 90' da Giorgia Miotto regala tre punti pesantissimi all'ACF Arezzo in ottica salvezza. Freedom battuta di misura, ma per le occasioni create le ragazze di Mister Ilaria Leoni avrebbero meritato un vantaggio più largo.

ACF AREZZO: Nardi, Lorieri, Tuteri, Blasoni, Martino (86’ Nasoni), Licco, Toomey, Lunghi (52’ Miotto), Gnisci (46’ Carcassi), Razzolini (86’ Rossi), Diaz (68’ Fragnito). A disposizione: Holzer, Paganini, Rossi, Miotto, Carcassi, Nasoni, Imprezzabile, Bergros, Fragnito. Allenatore: Ilaria Leoni

FREEDOM: Nucera, Robbione (46’ Burbassi), Giatras, Mellano, Fadini, Vazquez (69’ Eletto), Zito, Di Lascio, Devoto, Serna (69’ Martin), Asta. A disposizione: Basso, Marrone, Burbassi, Bruni, Ara, Battaglioli, Martin, Eletto, Aime. Allenatore: Michele Ardito

Angoli: 3-2 // Recuperi: 2-3 // Ammonite: 84’ Asta

Primo tempo

3’ – Diaz ci prova con una conclusione dalla distanza, centrale e debole: nessun problema per Nucera

22’ – Occasione potenziale per l’Arezzo con Razzolini che dalla sinistra entra bene in area e cerca al centro Gnisci, che però viene anticipata all’ultimo momento da un difensore avversario

26’ – Occasione clamorosa per l’Arezzo, ancora con Razzolini incontenibile sulla sinistra. Entra ancora in area e questa volta va al tiro, Nucera aiutata anche dal palo respinge in qualche modo

28’ – Ancora Arezzo, ancora Razzolini: questa volta con il destro dalla distanza. Palla fuori di poco alla sinistra di Nucera

31’ – Ancora Arezzo. Palla riconquistata a centrocampo da Gnisci, palla lunga per Razzolini sulla corsia di destra: tiro-cross che esce di poco

33’ – Pericolosa la Freedom che approfitta in contropiede del piazzamento sbagliato della difesa amaranto. Mellano se ne va sulla sinistra e va al tiro sul primo palo, Nardi respinge in corner

Secondo tempo

13’ – Bellissima azione dell’Arezzo per vie centrali: Blasoni imbuca per Diaz che dialoga con Miotto. La numero 44 amaranto scarica e si inserisce nello spazio, viene servita ma la palla è troppo lunga. Esce Nucera e sventa il pericolo

16’ – Ancora Arezzo pericoloso: Miotto dialoga Razzolini, riceve palla sulla trequarti e va con il sinistro: palla di poco fuori alla destra di Nucera

40’ – Pericolosa l’Arezzo con Fragnito: destro dal limite, piccola indecisione per Nucera che per

40’ – Occasione clamorosa per l’Arezzo con Carcassi: batti e ribatti in area, poi riesce a concludere con il destro, tocca Nucera, palla sul palo e Nucera blocca sulla linea

43’ – Occasione colossale per l’Arezzo. Rossi, appena entrata, si libera per il tiro dal limite e va con il destro: Nucera tocca, la palla viene respinta dalla traversa e arriva a Carcassi che da due metri non trova la porta. Occasione clamorosa

45’ – Rigore per l’Arezzo su un fallo ai danni di Carcassi

45’ – GOL AREZZO: dal dischetto Miotto spiazza Nucera e Arezzo in vantaggio

46’ – Occasione Freedom, tiro dalla distanza di Eletto: gran parata di Nardi in tuffo che salva il risultato!

Fonte: Ufficio Stampa