Amministrative Empoli. Italia Viva inaugura il comitato elettorale

Italia Viva ha inaugurato ieri la sede elettorale di Empoli, in Piazza Farinata degli Uberti alla presenza dell’Eurodeputato Nicola Danti.

Empoli al centro anche della campagna delle europee, con Nicola Danti presente all’inaugurazione della sede elettorale della lista “Empoli al Centro - Italia Viva - Maria Grazia Maestrelli Sindaca”

Nell’incontro Danti ha ribadito il sostegno a Maria Grazia Maestrelli e al partito locale guidato da Andrea Pini. Per Danti è stata una scelta di coerenza e dignità fatta accettando i rischi che una campagna solitaria, ma che dimostra come il messaggio riformista e liberale non trovi sufficientemente spazio negli altri partiti presenti alle comunali.

In fondo, con le elezioni europee succede questo, là Italia Viva fa parte della coalizione per gli “Stati Uniti d’Europa” dove sono partiti, che non essendo presenti sul territorio empolese possono trovare in noi e nella lista “Empoli al centro” un punti di riferimento.

Ricordiamo che Nicola Danti è stato nominato l’eurodeputato più influente dell’ultima legislatura tra tutti gli eletti in Italia, secondo il MEP Influence Index 2024, per leadership, capacità legislativa e performance di voto, e che Danti è anche vicepresidente di Renew Europe.

Empoli sarà dunque il laboratorio dove dimostrare come le politiche europee siano fondamentali per lo sviluppo del territorio e per questo Danti si è messo a disposizione per incontrare le imprese e le associazioni produttive del territorio assieme alla candidata Maestrelli.

Fonte: Ufficio Stampa