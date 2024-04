Amministrative Empoli. Mantellassi presenta il programma al Chiostro degli Agostiniani

Alessio Mantellassi ha presentato di fronte ai cittadini e cittadine il suo programma elettorale infiammando la corsa alle amministrative di giugno. All’interno di un Chiostro degli Agostiniani gremito, il candidato del centrosinistra ha presentato ieri pomeriggio i punti salienti della sua campagna, frutto degli incontri che ha condotto da gennaio a marzo a contatto con gli empolesi. Frazioni e cittadini saranno le parole chiave del suo operato, così come lo scambio reciproco e l’ascolto.

“Siamo tanti, siamo tante. C’è un grande entusiasmo e questo ci dà la giusta carica per combattere questa battaglia fino all’8 di giugno. Una battaglia appassionata per Empoli. Solo per lei: Empoli – ha detto Alessio Mantellassi inaugurando la lunga giornata - oggi è la festa del nostro programma, la massima dimostrazione che noi abbiamo un progetto partecipato e condiviso, largo e di visione per i prossimi 10 anni”.

Il programma, che va raccogliere sotto Mantellassi 5 liste, è stato scritto da “quasi 500 persone e abbiamo messo al centro tanti temi, alcuni li avete sentiti, raccontati, da tante persone”. Il messaggio ambizioso che il candidato ha posto ai cittadini è quello di costruire un futuro solido, lungo e vivace per la città tutelando il lavoro, il sapere e la qualità della vita attraverso interventi volti all’equilibrio.

Il programma, raccontato a cittadini e nelle frazioni durante i precedenti mesi di campagna elettorale, affronta temi che spaziano dalle infrastrutture alla sostenibilità ambientale senza trascurare lo sport, la cultura e, ovviamente, i servizi al cittadino. Tematiche che hanno come fattor comune l’empolesità, intesa come tratto distintivo della comunità e come parametro di riferimento per la crescita.

“La nostra empolesità è un pregio, è un valore che trasuda dal nostro programma ed è pregnante della nostra visione di città. Noi ci presentiamo – spiega Mantellassi - con un programma equilibrato che certo non vuol dire né moderato né incerto. Vuol dire che tiene insieme elementi diversi”.

Ambiente e territorio

Le politiche ambientali sono parte integrante del programma del centrosinistra che vede nel futuro di Empoli un ruolo attivo nel contrasto al cambiamento climatico. Una grande campagna di piantumazione urbana, un parco delle biodiversità e bilancio ambientale che integra gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 2030 saranno protagonisti della strategia dell’assorbimento della CO2, delle polveri sottili e del benessere cittadino.

L’attivazione del Patto per il Verde e le relative “Nature Based Solutions” saranno le prime iniziative nel mirino per rendere Empoli una vera città green.

Sempre in contesto ambientale rientrano i temi della transizione energetica ed efficientamento energetico, degli animali e dell’economia circolare relativa ai rifiuti.

Infine particolare attenziona sarà riposta sull’agricoltura, importante risorsa per lo sviluppo del territorio, e sulle politiche edilizie e di tutela del rischio idrogeologico.

Cultura

Apice del programma relativo alla cultura è ovviamente il Teatro Civico “Il Ferruccio”, che verrà inaugurato nel 2026. Il teatro, insieme al sistema museale, sarà il cuore dell’attività cultura della città e punto di incontro degli empolesi. La volontà del centrosinistra è poi quella di realizzare la Carta della cultura di Empoli, un documento condiviso dal mondo culturale empolese che tracci la crescita della città.

La biblioteca Renato di Fucini e Palazzo Leggenda saranno sempre più luogo di crescita generazionale per i bambini e le bambine ma verrà anche realizzato un sistema di biblioteca di prossimità che interesserà le frazioni più lontane.

Completano il quadro culturale gli eventi che verranno realizzati in questo settore e la creazione di un palazzo delle arti e della cultura che funga, insieme al turismo, da spinta propulsiva per il territorio.

Le frazioni e il centro

Le frazioni e i quartieri hanno un ruolo focale in tutta la campagna elettorale di Mantellassi. La proposta del centrosinistra è quella di mettere a punto un “Piano frazioni” che porti l’amministrazione, a inizio mandato, a discutere con i cittadini dei problemi di ogni realtà. La centralità delle frazioni e i servizi che devono subire un potenziamento per migliorare la qualità della vita dei cittadini, saranno parte integrante del nuovo corso amministrativo.

Per il centro storico, invece, sono previsti interventi che spaziano dal decoro urbano ai servizi, ed eventi per garantire una sempre maggior vivibilità e interesse per il centro cittadino.

Servizi alle persone

Scuola, infanzia e i servizi a questi collegati sono oggi uno dei temi più ricchi e complessi del programma. Verranno promosse iniziative trasversali che siano di beneficio per ogni fascia della popolazione, dalla più giovane alla più matura, con interventi mirati sulla politica dell’inclusione, della pari opportunità e dell’emergenza abitativa.

Particolare attenzione viene inoltre riposta sul tema dell’integrazione e cooperazione internazionale e anche della salute e sanità sul territorio.

Lavoro, formazione e commercio

Artigianato, commercio e agricoltura sono i tre capisaldi che per il candidato del PD guideranno lo sviluppo cittadino. Quello proposto è un piano dettagliato che punta a sottolineare le numerose eccellenze del territorio che da sempre caratterizzano la comunità empolese.

Settore della moda e industria del vetro saranno supportati e potenziati e verranno realizzate iniziative che portino il commercio non solo in centro ma anche nelle frazioni per agevolare i cittadini. I poli produttivi della città saranno invece interessati da progetti di sviluppo che vadano incontro alle esigenze del mercato. La formazione professionale e la lotta al lavoro precario, completano il quadro di questo capitolo.

Memoria, pace, legalità, partecipazione

Da sempre parte integrante della strategia di Mantellassi, la memoria cittadina verrà esaltata e tenuta viva da iniziative e che permettano di non compiere mai più gli errori del passato. Il sostegno deciso ai viaggi della memoria e il rafforzamento delle attività della Casa della Memoria sono solamente alcuni dei punti del programma.

Sempre per migliorare la vivibilità di Empoli e il rapporto istituzione-cittadini, avrà un ruolo di rilievo anche la partecipazione alla democrazia, con appuntamenti pensate per i cittadini e la loro vicinanza ai momenti decisionali attivi.

Sport

Sotto la voce sport non rientrano solo lo stadio Castellani, il nuovo impianto di atletica di via Sanzio e l’ammodernamento della piscina comunale, bensì è interventi che tocchino tutte le strutture del territorio empolese. Sport, si legge nel programma, lega a sé a doppio filo la parola infrastrutture. Ecco che il ventaglio di attività sarà esteso, andando incontro alle esigenze dei cittadini e cittadine che utilizzano oggi i tanti impianti.

Manutenzioni, decoro, sicurezza e infrastrutture

A corollario del programma, Mantellassi pone alcuni temi sempre più al centro di polemiche e scontri. Il decoro urbano sarà uno dei capisaldi della sua strategia amministrativa per garantire agli empolesi una città più sicura e bella, che faccia del decoro urbano un vanto.

In questa ottica si prevedono quindi assunzioni di nuovi dipendenti per le manutenzioni e interventi per incrementare la sicurezza cittadina, andando così a sanare le situazioni di maggior criticità.

In termini di infrastrutture, invece, sarà promossa attivamente la politica green di apertura percorsi ciclabili e incentivata la mobilità sostenibile. Numerosi interventi saranno anche svolti sulle arterie cittadine che destano maggior preoccupazione, soprattutto nelle frazioni.