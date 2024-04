Ceccardi, Lega: moschea abusiva e palazzi occupati a Ponte a Greve. I cittadini sono abbandonati

Si è tenuto oggi pomeriggio, sabato 13 aprile, un corteo di cittadini ed esponenti della Lega per dire "no ad allargamento urbanistico del Centro islamico di via Casella e no al degrado della zona di Ponte a Greve", a Firenze. Al corteo, che si è fermato nei pressi della moschea abusiva di Via della Casella e davanti a due immobili occupati da cittadini extracomunitari irregolari in via Pisana, hanno partecipato l’europarlamentare toscana Susanna Ceccardi, il deputato Simone Billi ed esponenti fiorentini del Carroccio, tra i quali il capogruppo in consiglio comunale Federico Bussolin e il capogruppo al quartiere 4 Davide Bisconti.

“Molti residenti hanno contattato i nostri esponenti locali e ho deciso di venire anch’io qui in via della Casella per dare voce ai tanti cittadini che non ne possono più di questa situazione - ha detto Ceccardi -. Negli anni, la comunità musulmana locale si è espansa e ha di fatto istituito una moschea abusiva nei locali di un palazzo, nel totale silenzio e inazione delle istituzioni comunali. Di recente abbiamo lanciato l'idea di una petizione nazionale per censire e chiudere tutte le moschee abusive, in tutti i Comuni d'Italia. Invitiamo anche l'amministrazione di Firenze a darsi una mossa, perché di fatto in questa zona si sta creando una situazione di illegalità e di abusivismo totale”.

“Ho incontrato gli anziani del quartiere, mi hanno detto che non vivono più, sono totalmente abbandonati, non hanno servizi, non hanno neanche un centro medico. Invece - ha aggiunto Ceccardi - gli esponenti delle comunità musulmane hanno mano libera nel commettere ogni sorta di abuso e illegalità, a partire dalla moschea abusiva. Chiediamo il rispetto e il ripristino della legalità al sindaco, all'amministrazione e agli assessori competenti”.

“Come dice anche la nostra Costituzione - ha dichiarato il deputato Simone Billi - tutti i cittadini hanno diritto di professare la religione che vogliono, però i luoghi di culto vanno realizzati secondo le norme, non devono andare contro la nostra legge. Quindi, no all'abusivismo”.

Fonte: Ufficio Stampa