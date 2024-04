Gianni Cenni a Le Badie e al Cantiere. Continua la campagna di ascolto cittadini

Fine settimana di ascolto e confronto con il territorio. Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, ha fatto tappa venerdì a Le Badie e sabato al Cantiere per parlare con i cittadini e verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità delle loro richieste. “Nessuno chiede la luna – il commento di Gianni Cenni – residenti e commercianti chiedono decoro, cura, attenzione: strade dissestate, marciapiedi distrutti, viabilità confusa, panchine rotte, giardini incolti, mancanza di videosorveglianza. Capirei se le richieste fossero di realizzare chissà quali progetti faraonici, ma si parla di nessuno dovrebbe chiedere perché un’amministrazione attenta e presente sul territorio dovrebbe garantire”.

A Le Badie, quartiere ad alta concentrazione abitativa con oltre 8.100 residenti, Gianni Cenni ha tenuto un incontro pubblico nella serata di giovedì e compiuto un sopralluogo venerdì pomeriggio. “Mi sono reso conto una volta di più di quanto i cittadini siano stati trascurati e lasciati soli – le parole del candidato – ma si può sopportare un’incuria a questo livello? Ripeto che è necessario dislocare sul territorio squadre operative per interventi rapidi rispetto alle segnalazioni dei cittadini: luoghi puliti, curati e decorosi sono un invito alla fruizione e, di conseguenza, un deterrente per situazioni di microcriminalità. Mi sono stati segnalati anche problemi di altro tipo e ho già preso impegni con i cittadini”.

Sabato mattina, prima dell’inaugurazione del comitato elettorale, Gianni Cenni ha fatto tappa al Cantiere, una delle zone allagate dall’alluvione dello scorso novembre. Tra i presenti anche una rappresentanza dell’associazione Ex Cantiere. “Anche qui ho incontrato famiglie che hanno chiesto cose semplici: potenziamento dell’illuminazione della pista ciclabile, razionalizzazione degli spazi per aumentare i parcheggi, qualche panchina in più. Veniamo da dieci anni di abbandono totale perché, al contrario, non si alzerebbero tutte queste voci di malcontento, disagio, frustrazione, delusione e, lo dico senza timore di smentita, di vera rabbia. Vengo invitato ovunque e passo le giornate tra la gente: non salto un appuntamento, non delego nessuna delle persone che stanno lavorando con me in questa campagna elettorale, mi presento, ascolto, prendo nota, verifico e porto risposte e impegni precisi e fattibili mettendoci la faccia. Questa è la mia modalità, questo sarà il mio lavoro da sindaco e chi ha parlato con me sa che sarà così”.

Fonte: Ufficio stampa - Gianni Cenni sindaco