Incendio nella notte all Santa Gemma Trading Company. Bonifiche tutt'ora in corso

Due squadre di vigili del fuoco con autobotte sono intervenute, alle 19:30 di ieri sera, per l'incendio della cartiera Santa Gemma Trading Company in in via del Brennero.

L'incendio che ha interessato la struttura ha coinvolto anche parte del prodotto finito adiacente.

LI vigili del fuoco sono riusciti ad isolare la zona impedendo al rogo di propagarsi, limitando così le conseguenze.

Sul posto restano ancora APS (camion dei vigili del fuoco) e ABP (autobotte) per proseguire con le operazioni di bonifica.