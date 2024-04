Nasce Salotto S.U.S.I. un progetto culturale dell'associazione COmpagNia ARTIstica SUSI

Si chiama Salotto S.U.S.I. ed è il progetto culturale ideato dalla nascente associazione COmpagNia ARTIstica SUSI di Fabio Balzano, Enrica Berti e Verginia Puccianti.

Mercoledì 17 aprile prossimo appuntamento a Firenze dalle 19,30 con Stone DJ, Annie Brechle scrittrice e poetessa ed Enea Little artigiano delle pietre dure.

Il Salotto S.U.S.I. scritto e condotto da Fabio Balzano gode del patrocinio del comitato provinciale ACSI Firenze ed è un Talk Show live dedicato a personaggi del mondo dell'arte e dello spettacolo, ma anche protagonisti del tessuto urbano fiorentino come artigiani e personalità caratteristiche dei quartieri della città.

Un varietà incentrato sull'arte dell'intrattenimento e del coinvolgimento del pubblico, con le interviste funamboliche di Balzano, giochi e performance.

"Dove mancano gli ambienti manca l'occasione di esprimersi ecco perché è preziosa la collaborazione con Mauro Vitali presidente del comitato provinciale ACSI Firenze -dichiarano gli organizzatori- che sposando l’idea mette a disposizione i locali del comitato che noi “invadiamo” pacificamente trasformandone i contesti con format preformativi che vadano a sensibilizzare sia gli artisti della città che lo stesso pubblico. È proprio con la creazione di un gruppo che si individua una Direnzione Artistica”.

La nascente associazione COmpagNia ARTIstica S.U.S.I. nasce l’intento di promuovere la cultura e di aggregare artisti e artigiani diversi in un reale scambio culturale e creativo. Dopo la “prima invasione” del Salotto in via della Fornace 9 lo scorso primo marzo presso i locali del Privé Antisalotto culturale, a Firenze, che ha visto protagonisti tra gli altri il cantautore Jenna Romano, i musicisti Amedeo Ronga, Daniele Magnani, l’attore Marco Bianchini e alcuni artigiani ed artigiane, si prepara per il prossimo appuntamento.

Mercoledì 17 Aprile nel Privè APS (Via della Fornace, 9 - Firenze) dalle 19.30 apericena con Stone Dj del Consorzio Diggei Indipendenti a seguire Annie Brechler scrittrice e poetessa, autrice di ESSENZA prima raccolta di poesie. LEI, la seconda raccolta eD “Andy Warhol il narciso Pop. I Flowers come simbolo di una sensibilità Camp per una società liquida” il suo primo saggio su arte, psicologia e società. Come una nomade girovaga per vie dell’arte. Insieme a lei l’artigiano delle pietre dure Enea Little.

A seguire musica live con i Musici del Salotto.