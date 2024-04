Palagi per Firenze: necessario rivedere il regolamento sulla biblioteca e parco dell'orticoltura

Il candidato sindaco per Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi, commenta la

chiusura anticipata dell’Orticoltura e del parco: “Un evento privato presso il

Tepidarium ha determinato una chiusura anticipata del parco e della biblioteca

dell'Orticoltura, con un disagio che ha interessato sia la cittadinanza sia il personale

che lì opera.

È avvenuto ieri, ma alcune segnalazioni ci garantiscono non essere la prima volta.

Vorremmo che fosse l’ultima, perché il Comune continua a mancare a un ruolo

politico per noi fondamentale, quello di tutelare la funzione pubblica della Città.

Abbiamo già proposto una revisione delle regole per le sale monumentali di

Palazzo Vecchio, ma è necessario estendere il ragionamento anche a tutte le aree

verdi e le biblioteche”.

Fonte: Palagi per Firenze