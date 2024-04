Rossi FSI, felice del premio 100 anni al Consorzio Chianti Classico durante il Vinitaly

“Il conferimento - nel corso della giornata di apertura della 56esima edizione di Vinitaly da parte del presidente di Veronafiere Federico Bricolo - del premio: "Cento anni di eccellenza", assegnato al Consorzio Vino Chianti Classico per celebrare un secolo di vita dell'Ente consortile enologico più antico d'Italia, rappresenta un motivo di onore e orgoglio per tutto il comparto enologico del nostro Paese”. A dichiaralo è Fabrizio Rossi, deputato eletto nella circoscrizione Grosseto-Siena, componente Commissione ambiente della Camera e presente oggi a Verona alla 56 edizione di Vinitaly.

"Un attestato, quello appena assegnato al Consorzio Chianti Classico, a una delle eccellenze di questo importante comparto dell’economia nazionale conosciuto in tutto il mondo. Un Consorzio, che parte da lontano, e che grazie alla lungimiranza del progetto che ha portato avanti nel tempo, oggi esporta tramite un vino di altissima qualità, il Made in Italy in ogni angolo del globo. Bevendo un bicchiere di Chianti si assapora nel mondo l’essenza della nostra terra, un prodotto Made in Italy inimitabile”, conclude Fabrizio Rossi.

Fonte: Staff On.le Fabrizio Rossi