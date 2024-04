Sinistra Unita Prato si schiera con Bugetti

L’esordio elettorale avverrà mercoledì 17 aprile, al circolo Arci di Paperino (via dell’Alloro, 14) a cena (ore 19.30), intorno ad un tavolo con la candidata sindaca. E’ il primo atto ufficiale, il secondo avverrà il giorno dopo con la presentazione alla città, della lista Sinistra Unita Prato con Bugetti, che già dal nome segnala la novità della proposta, come evidenziano le parole del portavoce della lista Marco Monzali: «Contro ogni progetto di dispersione Alleanza Verdi Sinistra (Avs), Sinistra Civica Ecologista (Sce), Socialismo XXI riuniscono sotto lo stesso simbolo la sinistra pratese, che a differenza di altre volte supera ogni frammentazione per assumere una connotazione fortemente unitaria».

«È con questa carica di novità – aggiunge Monzali – nella consapevolezza di interpretare una nuova fase nella storia della sinistra pratese, che la lista che riunisce Avs, Sce e Socialismo XXI intende portare il suo contributo di idee alla coalizione che si è stretta attorno a Ilaria Bugetti, per creare i presupposti di un ulteriore patto di crescita e di sviluppo della città».

L’appuntamento è dunque al circolo Arci di Paperino per l’inizio della campagna elettorale di Sinistra Unita Prato con Bugetti.

Info e prenotazioni: 3661564703 – 3334875944 – 3392262905 – 3924157032; sinistraunitapratoconbugetti@gmail.com.

Fonte: Sinistra Unita Prato con Bugetti