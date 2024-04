Una sostanza irritante invade via Sguazza. In 3 in ospedale

Una sostanza urticante per le vie respiratorie è stata riscontrata ieri sera attorno alle 21:40 in via Sguazza, in centro a Firenze. I vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, hanno delimitato e interdetto la zona compresa tra via Sguazza - Via Toscanella unitamente alle forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, intervenuti anche con il personale del nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico, hanno effettuato i controlli strumentali nella pubblica via verificando anche gli accessi ai condomini.

Sul posto presente anche personale sanitario che ha trasportato in ospedale per accertamenti 3 persone.

Al termine delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco la sostanza urticante derivava dalla perdita di gas refrigerante in un frigorifero. L'intervento terminato con la messa in sicurezza.