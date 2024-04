Alleanza Verdi Sinistra, i nomi dei candidati a Empoli per Mantellassi

Con un applauso a Chico Mendes, storico sindacalista ucciso per aver tentato di evitare il disboscamento della foresta amazzonica, si compatta l'entusiasmo della lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Alessio Mantellassi sindaco. Nel comitato di via Da Vinci, c'è stata oggi la presentazione dei primi 16 candidati su 24 totali che potranno essere scelti nelle elezioni dell'8 e 9 giugno a Empoli. La lista prosegue idealmente il percorso di Radici e Futuro, la lista creata da Massimo Marconcini nel 2019 a supporto della rielezione di Brenda Barnini. Prese il 2,5%, non esprimendo consiglieri comunali, ma lo stesso Marconcini venne eletto assessore. Stavolta l'impresa è più ardua, per il compattamento di Buongiorno Empoli con il Movimento 5 Stelle, verso la sinistra 'radicale' sui temi ambientali e di lavoro. Avs invece vuole promuovere il cambiamento all'interno del centrosinistra.

Ecco i primi candidati presentati oggi.

Maria Grazia Pasqualetti: pensionata, ex insegnante scuole e nidi, presidente Aima

Christian Gaetani: architetto e insegnante precario, ex segretario Sinistra Ecologia Libertà

Susanna Marconcini: già candidato con Radici e Futuro

Davide Carpentieri: ex segretario Rifondazione Comunista, già candidato con Radici e Futuro

Marco Mancini: coordinatore centro cottura Empoli

Valentina Migliorini: libera professionista , già candidata

Olga Corti, chirurgo plastico

Germano Sussi, chirurgo

Federico Stagi: dipendente di Esselunga, già in Radici e Futuro

Marco Di Cuio

Andrea Balducci

Rosa Buonadonna: rappresentante storica dei Verdi

Giovanni Volteggiani: già candidato con Radici e Futuro, ristoratore

Antonio Cinquini: ex assessore dei Verdi nella giunta di Varis Rossi sindaco di Empoli, "un apripista dell'ambientalismo a Empoli"

Sandra Giorgetti: portavoce Firenze Più Verde e co-portavoce di Europa Verde Firenze, in direzione nazionale Europa Verde.

Egidio Raimondi: architetto, co-portavoce come Giorgetti

"La sinistra di coalizione stavolta ha un partito e non una lista civica, anche se nel simbolo c'è un riferimento alle reti civiche - specifica Mantellassi - e c'è un richiamo anche alla bandiera della pace, sarà l'unico simbolo con questo posizionamento. Empoli ha come cittadini onorari Gino Strada e Liliana Segre, il tema della pace è fondamentale".

"C'è spazio per essere la sinistra ambientalista del centrosinistra - spiega Massimo Marconcini, tesserato con Sinistra Italiana ma con un passato coi Comunisti Italiani -, dobbiamo vincere al primo turno. Potevo finire il mandato di assessore da reduce, lo faccio da staffettista che cede il testimone". Marconcini infatti non si ricandiderà e non sarà nella possibile squadra di governo.

Nicola Ferraro è stato tra i 'collanti' di questa operazione, nonostante un rivendicato dialogo con il Movimento 5 Stelle e il resto della sinistra (Buongiorno Empoli) da cui veniva e alla quale, nelle scorse due elezioni, ha appoggiato i candidati: "Questo è un progetto per tutto l'Empolese Valdelsa. Presenteremo liste a Certaldo e Fucecchio, avremo dei candidati nelle liste di centrosinistra ben riconoscibili a Montespertoli, Capraia e Limite e Castelfiorentino. C'è una moda delle liste civiche apartitiche che dicono di essere né di destra né di sinistra, quetsa è una cosa che non possiamo accettare. Il partito è uno strumento che veicola un messaggio e dà risposte ai cittadini". E prosegue: "Veniamo da 1.300 voti nell'Empolese Valdelsa e una media del 5% alle scorse Politiche, diamo continuità al progetto politico a livello locale".

A suffragare il progetto anche a livello provinciale Sandra Giorgetti per Europa Verde e Diana Kapo per Sinistra Italiana. Quest'ultima ha affermato: "Da Empoli parte un modello di governo metropolitano da promuovere".

Elia Billero