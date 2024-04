Bella soddisfazione per l’empolese Andrea Viviani che ha ricevuto dalla provincia di Prato il premio Sangiorgino istituito assieme alla regione Toscana ed arrivato alla sua undicesima edizione. L’obiettivo che si propone è quello di contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà fra i popoli e di promuovere modelli di fratellanza e convivenza pacifica.

Viviani è stato premiato nella sua veste di tenente del corpo militare volontario della Croce rossa assieme, fra gli altri, ad un rappresentante dello stabilimento chimico-farmaceutico militare.

Viviani nell'ottobre 2022, è intervenuto nell'area di sosta all'esterno del centro commerciale Coop* in via Sanzio dove un incendio stava divorando un camion parcheggiato: notate le fiamme, ha dato l'allarme e ha svegliato e aiutato a mettersi in salvo quattro persone che si trovavano su mezzi in sosta vicino al camion a fuoco.

Il resto del curriculum di Viviani è importante e segna un capitolo fondamentale nell'ambito della solidarietà.

Classe 1977, empolese doc, Andrea Viviani è volontario della Misericordia di Empoli dal '94, aveva appena 17 anni. Oggi è prefetto della stessa Arciconfraternita.

Ha partecipato a tutte le emergenze di protezione civile da quell'anno a oggi fra cui l'alluvione di Alba, passando dal terremoto Marche-Umbria del '97, fino a quello di Amatrice del 2016.

È anche coufficiale ausiliario delle forze armate, Croce Rossa Militare. Inoltre è istruttore di varie discipline di soccorso per le varie forze militari italiane. Inoltre è vicepresidente dell'associazione Toscana Ferrovie in Scala con cui ha attivato iniziative legate al progetto comunale di educazione civica 'Investire in Democrazia'.

Dipendente dell'ufficio manutenzioni del Comune di Empoli dal 2000, ha ricevuto l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con una cerimonia in Prefettura a Firenze.