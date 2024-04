In 180 a cena per il Centro Lilith a Castelfiorentino, raccolti oltre 3mila euro

Una grande risposta della popolazione di Castelfiorentino alla raccolta fondi promossa dalla locale Sezione soci Coop per sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze.

Sono infatti oltre centottanta le persone che sabato sera hanno partecipato alla cena organizzata nei locali della mensa Caritas (messa gentilmente a disposizione dalla Propositura) per destinare il ricavato al Centro antiviolenza, che da più di venti anni funge da luogo di ascolto, di relazione e di aiuto alle donne che hanno subito violenze fisiche o psicologiche, anche nell’ambiente domestico.

Tirate le somme, sono stati raccolti oltre 3.300 euro, a conferma di una sensibilità diffusa nel territorio per questo grosso problema della violenza di genere, segnato da una lunga e interminabile sequenza di episodi tragici che si verificano purtroppo in tutta Italia.

Alla serata, organizzata dalla sezione soci con il patrocinio del Comune, erano presenti anche l’assessora Francesca Giannì e la consigliera con delega alle Pari Opportunità, Ilaria Angiolini

"Un piacere accogliere sul nostro territorio – osserva Francesca Giannì - un'iniziativa importante, legata alla tutela delle donne e quindi della società tutta. Esempi come quello di sabato sera ci restituiscono il senso profondo del concetto di altruismo: aiutare il prossimo, in maniera disinteressata. La piaga della violenza sulle donne riguarda ognuno di noi, nel nostro quotidiano: dobbiamo per questo fare tutto ciò che è possibile, nel piccolo delle nostre vite, per mettere in pratica azioni in tal senso. Un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori della serata"

“Come Sezione Soci Coop di Castelfiorentino – osserva Giancarla Armano, Presidente della sezione soci - siamo da sempre presenti sul territorio con iniziative di solidarietà e promozione della socialità e della cultura. Sei anni fa abbiamo contribuito, nell'ambito dei progetti della Fondazione Cuore si Scioglie, all'apertura a Castelfiorentino di Binario Donna, luogo di ascolto e supporto contro la violenza di genere gestito dal Centro Aiuto Donna Lilith ed inserito nella rete regionale della Toscana. Dopo aver subito un tragico episodio proprio nel nostro paese lo scorso novembre, abbiamo pensato di dare un ulteriore contributo concreto alla prevenzione di questi intollerabili eventi, con l'organizzazione di una cena di raccolta fondi sabato 13 aprile scorso, nei locali della Mensa Caritas, messa a disposizione dalla Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino. La condivisione e la disponibilità delle Associazioni castellane, la generosa risposta delle persone (oltre 180) sia di Castelfiorentino che dei comuni vicini, l'impegno dei Consiglieri e dei Soci Coop hanno permesso di raccogliere oltre 3.300 €, destinati proprio a specifiche attività di prevenzione della violenza di genere, cifra che sarà interamente versata al Centro antiviolenza Lilith, in nome della necessità di una attenzione continua a questo problema”.