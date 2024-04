Editore del Mugello si candida a sindaco di Dicomano per il centrodestra

Con un annuncio che ha colto di sorpresa il territorio del Mugello, Saverio Zeni, noto per la sua lunga esperienza nel mondo della comunicazione digitale, ha ufficializzato la sua candidatura a Sindaco per il Comune di Dicomano. Questa mossa segna un passaggio significativo per Zeni, che si avventura in una nuova sfida arricchita dalle sue competenze professionali e da un approccio pragmatico e innovativo.

Chi è Saverio Zeni?

Fino a oggi meglio conosciuto come editore di rilievo nel panorama dell'informazione locale tramite le piattaforme okmugello.it, okvaldisieve.it e okfirenze.com, non è un politico di professione e non ambisce a diventarlo. Imprenditore nell’ambito della comunicazione digitale, Zeni ha maturato una vasta esperienza in vari settori dove è stato un innovatore ed un precursore, grazie alla sua creatività ed al suo impegno appassionato e costante. Un innovatore con solide radici nel territorio, ancorato ai valori profondi della

libertà, della democrazia e della solidarietà.

La scelta della candidatura

La decisione di candidarsi come Sindaco è nata dopo una serie di colloqui con i dirigenti di Forza Italia, che hanno riconosciuto e sollecitato il suo impegno vista la sua capacità di gestione dimostrata come editore. Zeni si presenta sotto la lista di centro-destra che include Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega.

Lo slogan della campagna elettorale

Per la sua campagna elettorale, Saverio Zeni ha scelto lo slogan: "Dove ogni voce conta, ogni persona è importante". Questo riflette il suo impegno a garantire che ogni cittadino di Dicomano si senta ascoltato e valorizzato, evidenziando la sua visione inclusiva e partecipativa per il governo locale.

Obiettivi della Candidatura

L'obiettivo principale di Zeni è quello di restituire ai cittadini di Dicomano una amministrazione comunale efficiente, distaccata dalle logiche di partito e dagli interessi personali, puntando a soddisfare le vere esigenze dei cittadini piuttosto che la mera presenza simbolica in politica. Con una visione rivolta al futuro, Zeni spera di portare una ventata di novità in un ambiente politico locale spesso criticato per il suo immobilismo.

Una nuova speranza per Dicomano

Con questa sorprendente candidatura, Saverio Zeni si propone come una nuova figura capace di interpretare le aspettative di un elettorato desideroso di cambiamento e di una gestione più attenta e innovativa, promettendo di utilizzare la sua esperienza per trasformare positivamente il tessuto sociale ed economico di Dicomano.

Nei prossimi giorni, appena concluse le procedure burocratiche, verrà organizzato un evento di presentazione del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri.