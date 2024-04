Incendio boschivo alle pendici dei monti di Massa, elicotteri in arrivo

E’ in corso un incendio boschivo in località Vettolina sulle Alpi Apuane, sulle pendici delle montagne alle spalle di Massa (MS).

Il caldo fuori stagione ha probabilmente favorito l’incendio in una zona particolarmente impervia, dove per il momento non è possibile operare da terra. Un direttore delle operazioni della Regione Toscana sta coordinando gli sganci di acqua da due elicotteri, mentre squadre antincendio boschivo composte da volontari e operai dell’Unione dei Comuni della Lunigiana stanno cercando strade di accesso alla zona interessata dalle fiamme.

Per il momento l'incendio ha interessato prevalentemente pascoli e cespugli, ma le fiamme sono ormai prossime ad una zona boscata. In corso di valutazione l'invio di ulteriori squadre di terra e di altro supporto aereo.