Festa della Liberazione, le iniziative di Anpi Montelupo

La sezione ANPI di Montelupo Fiorentino "25 Aprile" organizza per la festa della liberazione, giovedì 25 aprile 2024, le seguenti iniziative. "Quest'anno sarà la prima festa senza il nostro Presidente Mario Frosini, sempre presente. Dedichiamo a lui questo giorno - affermano dall'Anpi di Montelupo - nella memoria della riacquistata libertà e per chi mise in gioco la sua vita".

Il programma:

Ore 9,30 Cimitero Ambrogiana: omaggio alla tomba di Guido Guidi, Volontario della libertà caduto in combattimento.

Ore 10,30, Piazza Salvo d’Acquisto: deposizione corona alla lapide di Guido Guidi.

Ore 12,00, Slargo Tabarino e Ruzzolo (tra via F.lli Cervi e via G. di Vittorio): partecipazione alla inaugurazione del nuovo spazio pubblico dedicato ai partigiani Tabarino e Ruzzolo.

Ore 13,00, Pranzo partigiano, presso il Circolo Arci "Il Progresso" in via Rovai, 41. € 15,00, i bambini sotto i 6 anni non pagano.

Menù:

1) Penne al pomodoro e basilico;

2) Porchetta dop e piselli;

3) Dolce e spumante.

in alternativa:

Cous-Cous alle verdure.