In 444 rispondono al questionario del candidato Masi: "Servizi pubblici, sanità e più rispetto per l'ambiente"

"Sono 444 i cittadini e le cittadine empolesi che hanno risposto al questionario che avevamo presentato nelle scorse settimane per conoscere le priorietà e i desiderata degli empolesi – spiega Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli – Ne è emerso un quadro molto significativo di quelle che sono le aspettative di chi vive in città. Chiedono più rispetto per l’ambiente, risposte concrete sulla sanità, non vogliono che i servizi pubblici siano privatizzati e, anzi, chiedono più certezze sia su quelli rivolti alla

persona, sia su quelli che riguardano il patrimonio comune, come l’acqua.

Al di là del valore che hanno i dati in sé, questa iniziativa, condotta insieme all’Opificio sociologico di Firenze, rappresenta il nostro metodo di lavoro – continua Masi – Un metodo che seguiamo adesso, preparando il programma elettorale che conterrà i suggerimenti che sono arrivati dai cittadini, e che seguiremo dopo, quando avremo vinto le elezioni, perché sarà il nostro metodo di lavoro. Un metodo basato sull’ascolto, sul coinvolgimento attivo dei cittadini e sulla condivisione di risultati e strategie. L’esatto opposto di quanto fatto dal Pd in questi anni, che ha fatto calare dall’alto una serie infinita di decisioni, salvo poi trovarsi tra le mani una protesta dalle dimensioni mai viste in città. Penso al movimento contro il gassificatore e contro la quotazione in borsa della Multiutility. Noi siamo diversi – conclude Masi – Abbiamo idee e progetti concreti alternativi a quelli fin qui adottati, più sostenibili e più inclusi. E,

soprattutto, faremo ogni passo insieme ai cittadini, senza l’arroganza di chi pensa di avere la verità in tasca".