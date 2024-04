Tagliato al collo con vetro dopo lite, altro episodio di violenza in centro ad Arezzo

Nel centro di Arezzo, ai Giardini Porcinai, si è verificata un'altra violenta rissa tra stranieri, culminata con uno dei protagonisti ferito al collo da una bottiglia rotta nel primo pomeriggio di oggi. La lite, originata per motivi futili, ha scatenato tensioni crescenti in una zona già segnata da episodi criminali recenti.

La polizia sta indagando grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. I Giardini Porcinai, rinomati per la loro bellezza botanica, sono stati purtroppo teatro di diversi episodi violenti negli ultimi mesi, tra cui un accoltellamento ad inizio aprile e un assalto a un pendolare in gennaio. Come risposta, il Comune di Arezzo ha annunciato una riqualificazione dell'area che dovrebbe disperdere la concentrazione di malintenzionati.