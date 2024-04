Abc Castelfiorentino, i risultati delle giovanili nel secondo weekend di aprile

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Prosegue in salita la seconda fase dei ragazzi di Claudio Calvani che nella prima giornata di ritorno escono sconfitti 60-55 dal parquet del Dany Basket Quarrata al termine di una sfida decisa nell’ultimo parziale. Dopo un ottimo approccio ed un buon primo quarto, chiuso con la testa avanti sul 14-18, nella seconda frazione i gialloblu restano in controllo andando all’intervallo sul 29-32. Al rientro dagli spogliatoi, però, arriva la reazione locale, con Quarrata che impatta e passa a condurre al 30′ (42-39), preludio al botta e risposta finale che nella volata premia i padroni di casa.

Prossimo impegno domenica 21 aprile alle 17 al PalaBetti contro la Pallacanestro Chianti.

DANY BASKET QUARRATA – ABC CASTELFIORENTINO 60-55

Tabellino: Giglioli 9, Bini 10, Kamberaj 14, Crisafi 7, Altamore 6, Garbetti 5, Uci 2, Jelassi 2, De Simone, Barlabà, Beshaj ne, Fiorentini ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-18, 15-14, 13-7, 18-16

Under 15 Eccellenza

Vittoria importantissima per i ragazzi di Alessandro Mostardi che, con tre giornate al termine della prima fase, portano a casa lo scontro diretto ai danni del Basket Cecina: 77-60 il finale al PalaBetti. Dopo un primo quarto contratto (12-15 al 10′), i gialloblu salgono in cattedra nella seconda frazione quando stringono le maglie in difesa e costruiscono ottime giocate in attacco piazzando un break di 32-14 che manda le squadre al riposo lungo sul 44-29. Con Poggesi a guidare le danze offensive castellane (31 realizzati), nella ripresa l’Abc tiene alta l’intensità per mettere l’ipoteca già alla terza sirena: 64-43. Così, nell’ultimo quarto, a niente servono i tentativi di rimonta labronici: i gialloblu restano in pieno controllo e si prendono lo scontro diretto.

Prossimo impegno lunedì 22 aprile alle 19 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CECINA 77-60

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 10, Dimiccoli 8, Rosi, Pacini 6, Pagliai, Barnini, Fedeli 7, Simoncini ne, Costantini 15, Di Carlo, Poggesi 31. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 12-15, 32-14, 20-14, 13-17

Under 14 Elite

Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che, guidati per l’occasione dal vice coach Alessandro Mostardi, cadono per 70-53 sul parquet della Pallacanestro Calenzano. Una gara che i gialloblu approcciano bene e alla quale restano aggrappati fino all’intervallo lungo, salvo poi subire un pesante parziale al rientro dagli spogliatoi che indirizza la sfida. Dopo il 20-18 su cui si chiude il primo quarto, nella seconda frazione le squadre procedono a braccetto andando al riposo lungo sul 34-31. Nella ripresa, però, l’inerzia si sposta con decisione dalla parte dei locali che piazzano un break di 22-6 e mettono l’ipoteca alla terza sirena (56-37). Un divario che i gialloblu non riescono a colmare nell’ultimo quarto, che di fatto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 20 aprile alle 11 sul parquet del Basket Asciano.

PALLACANESTRO CALENZANO – ABC CASTELFIORENTINO 70-53

Tabellino: Pagliai 27, Di Carlo 9, Barnini 3, Arnoldi 2, Di Vilio 7, Giovannoni 3, Pirrone 2, Bertelli, Capocchini, Bufalini, Pannocchi, Capuana. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 20-18, 14-13, 22-6, 14-16

Under 13 Silver

Si chiude con una sconfitta indolore la seconda fase valida per la corsa verso il Titolo regionale dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che al PalaBetti cadono 47-74 per mano della capolista Valdelsa Basket. In una gara priva di necessità di classifica, con le squadre ormai matematicamente certe del primo e del secondo posto, l’approccio contratto dei gialloblu permette agli ospiti di indirizzare subito il match chiudendo il primo quarto sul 5-23. Una forbice che l’Abc accorcia nella seconda frazione (24-36) ma che non basta per riaprire i giochi: al rientro dall’intervallo, infatti, Valdelsa scappa definitivamente e mette il sigillo.

Adesso riposo in attesa del calendario dei playoff di Conference.

ABC CASTELFIORENTINO H.ROCKETS – VALDELSA BASKET O. MAGIC 47-74

Sono scesi in campo: Battaglia, Galli, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 5-23, 19-13, 7-21, 16-16

Under 14 Femminile

Gran bella prestazione, al di là della sconfitta finale, per le ragazze di Alberto Ciampolini, che giocano per tre quarti alla pari contro la Pallacanestro Femminile Montecatini salvo poi vedere sfumare il primo acuto stagionale nell’ultimo parziale di gioco: 23-41 il finale al PalaGilardetti. Dopo il botta e risposta iniziale, le ospiti provano ad indirizzare il match nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 9-20. Al rientro dagli spogliatoi, però, la reazione castellana è da manuale e le gialloblu tornano a contatto alla terza sirena (17-23). Una rimonta che non riesce a concretizzarsi fino in fondo: nell’ultimo quarto, infatti, Montecatini cambia passo e scappa definitivamente ipotecando la sfida.

Prossimo impegno domenica 21 aprile alle 11.30 sul parquet del Pistoia Basket Junior.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. MONTECATINI 23-41

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 3-5, 6-15, 8-3, 6-18

Minibasket

Weekend tutto in salita per il minibasket gialloblu che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti 2012/2013, guidati da Roberto Allegra e Matteo Bruni, e Aquilotti Small 2014, guidati da Matteo Bruni e Federico Lombardi. Doppia sconfitta per gli Esordienti, che si sono arresi sul parquet della Laurenziana e nel recupero esterno sul campo di Prato. Niente da fare neppure per gli Aquilotti Small, caduti a loro volta a Firenze proprio in casa della Laurenziana.

Adesso weekend di riposo per tutti i gruppi gialloblu, in attesa del rush finale dei rispettivi campionati e dei vari tornei in programma che concluderanno la stagione.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa