Comunicazione convocazione consiglio Comunale di Montaione del 23-04-2024

Martedì 23 aprile alle ore 21:30, in sessione Ordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il

CONSIGLIO COMUNALE per la trattazione del seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1 Prop.Num. 21 del 13-04-24 Assessorato Ufficio U.O. SEGRETERIA. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 Prop.Num. 25 del 16-04-24 Assessorato Ufficio RAGIONERIA. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE

ALLE DOTAZIONI DI CASSA - ART. 16, COMMI 3 E 4, DEL

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

3 Prop.Num. 20 del 12-04-24 Assessorato Ufficio U.O. RAGIONERIA. RENDICONTO ALLA GESTIONE 2023 - APPROVAZIONE

4 Prop.Num. 24 del 16-04-24 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026-APPROVAZIONE

VARIAZIONI DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO.

5 Prop.Num. 27 del 16-04-24 Assessorato AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO Ufficio U.O. EDILIZIA PRIVATA

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2024-2025.

6 Prop.Num. 26 del 16-04-24 Assessorato Ufficio RAGIONERIA. DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) -

ANNO 2024.

7 Prop.Num. 17 del 08-04-24 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI. PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE

8 Prop.Num. 22 del 15-04-24 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI. CONFERMA ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DI TONDA IN LOC. S.NICOLA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22.04.2004

9 Prop.Num. 23 del 15-04-24 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI. DECLASSIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DI COLLERUCCI ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA.