Dalla coda dell’occhio: esplorando la periferia fiorentina attraverso lo sguardo di George Tatge

Il mese di aprile del progetto fotografico 12X12 si apre con l'intrigante lavoro di George Tatge intitolato “Dalla

coda dell'occhio”, in cui l'artista esplora le periferie di Firenze lungo la linea 57.

Quando George Tatge, conosciuto come il "fotografo ambulante" si trasferisce in Italia negli anni Settanta e decide di intraprendere un percorso peculiare: viaggiare lungo la linea 57 per esplorare le zone periferiche di Firenze, che da sempre lo hanno affascinato.

La periferia, che il fotografo definisce "terra di mezzo", è un luogo dove il futuro si scontra con il passato e il presente, creando uno spazio di stranezza e non-luoghi. Con la sua macchina digitale, prende nota delle cose che lo colpiscono durante il percorso in autobus,

catturando istantanee della vita quotidiana che si svolgono ai margini della città.

Ma Tatge non si ferma alle semplici fotografie dal finestrino: utilizzando infatti il suo banco ottico, una particolare fotocamera professionale dotata di speciali funzioni assenti nelle fotocamere portatili, torna sui luoghi che aveva osservato, eseguendo un'esplorazione più approfondita e intima.

“Dai finestrini del bus, con la macchina digitale, ho preso nota delle cose che mi colpivano – spiega Tatge. E poi sono tornato con il mio

banco ottico a ritrovare quei luoghi. Un bell’esercizio: vedere dalla coda dell’occhio per poi tornare a capire e a costruire l’immagine”.

Chi è George Tatge

Nato a Istanbul nel 1951, George Tatge incarna l'anima cosmopolita e poliedrica dell'arte contemporanea. Tatge è stato Direttore della

Fotografia presso gli Archivi Alinari di Firenze dal 1986 al 2003. Le sue opere sono visibili nelle collezioni più prestigiose di musei negli

Stati Uniti e in Europa, come il Metropolitan Museum di New York e il Museo Peggy Guggenheim di Venezia. Il lavoro dell'artista è stato

anche esposto in città come Roma, San Paolo, Venezia, Mannheim e Rochester. La maggior parte del suo lavoro è realizzata con una

fotocamera Deardorff da 5x7 pollici.

Oggi Tatge vive a Firenze, dove continua a creare e a condividere il suo straordinario mondo visivo con il pubblico internazionale.

Gli scatti di George Tatge sono pubblicati a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.

Il progetto

Il progetto 12X12 vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti

da una prospettiva del tutto inedita e originale. L’idea è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraverso scatti d’autore che hanno saputo reinterpretare e dar luce alle storie, agli sguardi e alle relazioni di queste persone che si incontrano sull’autobus, indagando

gli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀

la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. La 14ª edizione di Cortona On The Move si svolgerà dall'11 luglio al 3 novembre 2024.

Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ONTHEMOVE, il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com

Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Uno degli obiettivi di Autolinee Toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico, ma che possono dare un punto di

vista inedito a questo racconto. at-bus.it/it