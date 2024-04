Elezioni Pontedera, i candidati del Pd per Franconi

Nella serata di ieri, presso i locali del Gs Bellaria Cappuccini, si è tenuta la prima cena di autofinanziamento del Partito Democratico di Pontedera, in vista della campagna elettorale a sostegno del sindaco Matteo Franconi, con oltre 150 presenti.

In questa occasione, è stata presentata la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale per le prossime elezioni dell’8-9 giugno. La lista è così composta:

- FLORIANO DELLA BELLA, 68 anni, pensionato, ex dipendente Piaggio, capogruppo PD in consiglio comunale e all’Unione Valdera uscente;

- FRANCESCO MORI, 44 anni, insegnante di scuola secondaria, assessore uscente con delega a Politiche educative e scolastiche, sviluppo e organizzazione del Villaggio scolastico;

- SONIA IOANA LUCA, 37 anni, avvocatessa dal 2016, assessora uscente con deleghe alle politiche abitative, agenda digitale, personale, sistemi informativi;

- MATTIA BELLI, 36 anni, assessore uscente all’ambiente, lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano, protezione civile, attivo nel volontariato e nell’associazionismo della frazione di Montecastello;

- ROSSELLA PROSPERI, 63 anni, consigliera comunale PD uscente, medico radiologo specialista in ecografia internistica e interventistica, consigliera comunale uscente;

- ELEONORA PINI, 36 anni, consigliera comunale PD uscente, disegnatrice grafica;

- MARCO SALVADORI, 61 anni, impiegato amministrativo presso un’azienda commerciale, consigliera comunale PD uscente;

- ALICE PALETTA, 41 anni, consigliera comunale uscente per la lista CorriCon, membro della giunta regionale UISP;

- RICCARDO MINUTI, 72 anni, consigliere comunale PD uscente, ex operaio metalmeccanico e dipendente pubblico sindacalista attivo nel volontariato e nel sociale;

- GIOVANNA CARIDI, 47 anni, presidente della consulta del Romito, dipendente di un’azienda ICT, presidente del Consiglio d’istituto del Comprensivo Gandhi;

- DOMIZIANO LENZI, 32 anni, laureato in scienze politiche, consulente aziendale, Presidente della Uisp Valdera, consigliere regionale della Uisp;

- ANNA MARIA BRACCINI, 75 anni, ex insegnante di scuola, coordinatrice del Cred Valdera, ricercatrice pedagogica presso la fondazione Idana Pescioli;

- MATTIA GHERARDINI, 21 anni, studente di scienze politiche, operaio precario della Duerre;

- SIMONA LEGGERINI, 31 anni, operatrice culturale per il Festival Sete Sois Sete Luas e responsabile dell’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera;

- MARIO SILVI, 72 anni, ex impiegato Piaggio, sindacalista del Gruppo Piaggio a livello nazionale, già assessore comunale e vicepresidente provinciale, presidente di azienda di trasporti pubblica;

- ILICIA DI IENNO, 49 anni, educatrice socio-pedagogica, già segretaria provinciale ANPI Firenze, ex dipendente della segreteria del gruppo consiliare della Regione, membro del CDA della Fondazione Charlie.

"Siamo fieri della composizione della nostra lista - ha commentato il segretario Francesco Papiani - una lista profondamente identitaria, che richiama le radici del cattolicesimo sociale e della sinistra riformista. 16 rappresentanti del nostro territorio, dei quartieri e delle frazioni, delle associazioni, del tessuto sociale ed economico di Pontedera: donne e uomini caratterizzati dall’esperienza amministrativa ma anche dalla freschezza e dall’entusiasmo di giovani e giovanissimi. Dietro questo risultato c’è il lavoro di molte persone, un percorso durato mesi per riuscire ad individuare i migliori profili, e siamo certi di aver fatto un lavoro straordinario. Ora pensiamo alle cose concrete: il Partito Democratico proseguirà la sua campagna di ascolto e di incontri in quartieri e frazioni, con alcune novità che saranno svelate nei prossimi giorni".

Queste le parole del sindaco Franconi: "Ringrazio profondamente tutti i candidati e le candidate che hanno scelto di affrontare insieme a me ed al Partito Democratico la prossima sfida elettorale, un gruppo di donne e uomini ben radicato in ogni realtà pontederese, capace di rappresentare al meglio tutte le esperienze della città. La campagna elettorale che ci aspetta si prospetta avvincente e combattuta, perciò chiedo a tutta la nostra comunità di sostenerci per continuare, anche nei prossimi 5 anni, a costruire insieme il futuro di Pontedera".

Presenti anche il segretario provinciale Oreste Sabatino, il consigliere Regionale Pieroni e l’assessore regionale Alessandra Nardini, che hanno commentato: "Ancora una volta il Partito Democratico è riuscito, con un grande lavoro di tutta la sua comunità, a presentare una squadra forte ed attrattiva: dobbiamo tutti lavorare assieme affinché si possa raccontare alla città le molte cose buone fatte dalla giunta Franconi, al contrario di una destra, cittadina e nazionale, che è capace solamente di instillare la paura, portando avanti slogan e promesse non mantenute, senza un reale programma di buon governo della città".

Fonte: Pd Pontedera