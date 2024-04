Europee 2024, Lucrezia Iurlaro e Antonio Natali in campo per Alleanza Verdi Sinistra

L’attivista Lucrezia Iurlaro e lo storico dell’arte Antonio Natali hanno presentato oggi in conferenza stampa a Firenze la propria candidatura alle elezioni europee per Alleanza Verdi e Sinistra. Alla presentazione ha preso parte anche Lorenzo Falchi, membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Ormai da quasi due anni abbiamo avviato un percorso politico comune insieme a Europa Verde, realizzando una sintesi tra istanze ambientaliste ed ecologiste e l’esigenza non più rinviabile della pace e della giustizia sociale, elementi imprescindibili per costruire un’alternativa ad un modello di sviluppo e a un pensiero insostenibili - afferma Falchi - Lucrezia Iurlaro e Antonio Natali, ai quali va la gratitudine di tutta la comunità politica di Sinistra Italiana, rappresentano un patrimonio di competenze, di relazioni, di lotte sociali che devono entrare nell’agenda dell’Unione europea. Da troppo tempo l’Europa è soltanto quella della finanza, del liberismo più sfrenato, della sfiducia. Vogliamo costruire un’Europa solidale, capace di essere attrice di pace a livello globale, coraggiosa, giusta”.

Lucrezia Iurlaro

Fiorentina, 26 anni, Lucrezia Iurlaro ha iniziato il proprio impegno politico nel movimento studentesco. Con l’associazione Tocca a Noi, di cui è presidente dal 2021, si occupa di diritti in ottica intersezionale, con particolare attenzione alla cura dei corpi e una spiccata chiave femminista e intergenerazionale. Ha promosso il TamponTaxTour, avviando una battaglia contro la tampon tax e la povertà mestruale che ha portato alla creazione di una rete di amministratori e amministratrici, associazioni, collettivi, realtà civili in tutto il Paese impegnate per i diritti civili e sociali.

”La mia sfida per questa campagna elettorale - afferma Iurlaro - sarà quella di tenere unite tutte le voci che vorranno essere ascoltate ed esserci in loro rappresentanza, schierarmi per un’Europa aperta e accogliente per le persone migranti e i loro diritti, rimettere al centro la giustizia sociale come unico strumento per abbattere le disuguaglianze anche per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, riaffermare e tutelare il diritto alla felicità per ogni persona. Ma soprattutto alzare la voce sui diritti delle donne, in maniera ferma e radicale, perché non c’è più tempo. Per questo - conclude - la mia candidatura con AVS rappresenta un'opportunità concreta per tradurre queste convinzioni in azioni politiche tangibili a livello europeo”.

Antonio Natali

Docente universitario e storico dell’arte, Antonio Natali ha iniziato a lavorare agli Uffizi nel 1981, ricoprendo l’incarico di direttore dal 2006 al 2015. In tale veste si è posto l’obiettivo di fare della Galleria un luogo d’educazione permanente, valorizzandone il patrimonio senza cedere al culto dell’immagine. Pensando che spettasse agli Uffizi un ruolo di propulsione culturale centrifuga, ha allacciato relazioni nuove col territorio, anche ben oltre i limiti delle terre toscane.

“Reputo la situazione politica attuale una delle più gravi vissute dal nostro Paese - dice Natali - I rischi che corre la democrazia sia in Italia che in Europa m’hanno indotto a dare la disponibilità a entrare nella lista per l’europee di Sinistra Italiana, alleata coi Verdi. Per ragioni di fede politica e religiosa avverto una consentaneità profonda con molti valori che i due partiti incarnano: il rispetto e la salvaguardia del creato e la difesa dei diritti degli ultimi sono da sempre principî inderogabili della mia ideologia”.

Oltre a Iurlaro e a Natali, ai candidati toscani della lista di AVS per la circoscrizione centro si aggiunge Cecilia Bassi, responsabile di Europa Verde Siena e docente di lettere. Residente a San Gimignano, dove è anche consigliera comunale, Bassi è madre di due figli e impegnata nella promozione di politiche ambientali sostenibili, equilibrando il suo impegno politico e familiare.