Finale di calcetto alla Montanelli-Petrarca di Fucecchio: "Sport come condivisione"

Si è svolta sabato 13 aprile la finale del torneo di calcetto degli studenti della scuola Montanelli-Petrarca di Fucecchio. Cori dei compagni di classe e spirito di squadra hanno caratterizzato gli incontri alla palestra della scuola media. Si tratta della conclusione di un percorso di attività motoria che si è svolto durante l'anno scolastico, come spiega la professoressa Barbara Billeri, condotto con spirito di volontariato dal mister Gianluca Papini della Papo Fustal e dagli insegnanti di educazione fisica.

A disputare la finale le classi 2A, 2F, 3F e 3E, 2D e 2A contro la 3C femminile. Sul podio sono saliti, come primi vincitori, la 2A maschile, la 3E maschile e la 3C femminile. I ragazzi si recheranno in visita a Coverciano, per apprezzare i luoghi dello sport e della sua memoria.

"La scuola è fiera di aver accolto questa proposta ludico-motoria - aggiunge la professoressa Billeri - fiera di pensare alla gratuità dello spirito più che alla gratuità dell’impegno di chi l’ha coordinata proponendosi come educatore di inestimabile valore, che ha tradotto la parola sport in azioni pratiche e di condivisione, regalando speranze e fiducia anche a ragazzi che forse dallo sport erano stati delusi".