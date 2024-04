Giani presenta il suo libro “Cosimo I dei Medici, il padre della Toscana moderna” alla Misericordia di Empoli

Appuntamento mercoledì 24 aprile alle 18 nella sede dell’Arciconfraternita in via Cavour 32

Tappa empolese per il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che mercoledì 24 aprile sarà ospite della Misericordia di Empoli per presentare il suo ultimo libro “Cosimo I dei Medici, il padre della Toscana moderna”. L’iniziativa si terrà a partire dalle ore 18 nella Sala delle Adunanze dell’Arciconfraternita empolese in via Cavour 32 a Empoli.

In occasione del 450º anniversario della scomparsa di Cosimo I dei Medici (Firenze 1519-1574), il Presidente Giani ha dedicato un volume, edito da Giunti, a questa figura cardine: uno dei personaggi chiave della storia della Toscana. Cosimo I è stato il primo Granduca, artefice della trasformazione di un territorio governato a “conduzione familiare” dalla famiglia Medici in uno Stato all'altezza delle grandi corti e nazioni del Cinquecento.

L'incontro, che si aprirà con i saluti della Sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e del Governatore dell’Arciconfraternita di Empoli, Pier Luigi Ciari, offrirà un'opportunità per riflettere sulla storia, sui grandi personaggi fiorentini e sul ruolo della Misericordia, che a Firenze è nata e ha mosso i suoi primi passi. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Alessandro Lippi.

“Siamo veramente contenti- commenta il Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari- di accogliere il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nella nostra Arciconfraternita per questo incontro dedicato alla presentazione del suo libro “Cosimo I dei Medici, il padre della Toscana moderna”. La nostra Misericordia ha un legame profondo con la storia fiorentina e con i personaggi della famiglia Medici, sarà interessante ricordare queste relazioni attraverso la figura di Cosimo I, guidati dalla competenza e passione di un esperto e scrupoloso conoscitore della storia di Firenze come Eugenio Giani”.

La presentazione è realizzata in collaborazione con la Libreria San Paolo Libri e Persone di Empoli.