Montopoli in Fiore 2° Edizione: tra Fiori, Arte e Musica

Il Borgo di Montopoli torna ad animarsi e a vestirsi di profumi, colori e musica. Montopoli in Fiore avrà luogo domenica 21 Aprile dalle 10 alle 18 con un programma ricco di eventi.

Alle 10 è prevista l’inaugurazione dell’ evento con il taglio del nastro, mentre dalle 10 alle ore 12 visite guidate all’oratorio di Santa Marta in Via del Falcone dove si potranno trovare i Pittori della Scuola Egol’Art di Ponte a Egola di Lorenzo Terreni (e nella prima parte di Via l’Infiorata). Alle 11 alla Torre di San Matteo ci sarà un laboratorio per i bimbi con l’Arborista Matteo su come rispettare e prendersi cura delle piante e con semina di piccole piantine. Ore 11:30 Aperitivo Fiorito all’Hotel 4 Gigli e musica con Daniel Buralli. Ore 13 in Piazza Michele lo Chef Gilberto Rossi parlerà dell’utilizzo dei fiori in cucina. Il musicista Luca Volpi sarà itinerante lungo il borgo con la sua musica.

Alle ore 15 cerimonia del tè con la Scuola Jaku di Lucca nel Giardino di Gabriella ed esposizione di quadri del pittore Mauro Petralli. Alle ore 16 nella Piazzetta della Chiesa laboratorio dedicato ai più piccoli con Carolina “Il raccontastorie". Il gruppo canoro delle Note Vaganti ci intratterranno in vari punti del Borgo con canti popolari della nostra tradizione. Alle ore 16 nella Sala Pio XII incontro con Stefano Agnoloni Maestro di Galateo e Lifestyle. Alle ore 16 alla Torre di San Matteo interverrà Laura Vannini esperta di giardini pensili. A chiusura dell’evento concerto con il “Duo Cronopio” con Stefano Delle donne al violino e Viola Cartoni Macinelli al pianoforte. Molti saranno gli espositori tra vivaisti e artigianato: un evento tutto da scoprire nato su iniziativa del Comitato Montopoli nel Cuore con il patrocinio dell’associazione madrina Arco di Castruccio e dell’amministrazione comunale.

Hanno collaborato all’evento la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e Giubilate.