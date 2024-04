Arcidiocesi di Firenze, il castellano Gambelli succede a Betori

Giuseppe Betori non sarà più arcivescovo metropolitano di Firenze, al suo posto Gherardo Gambelli. Betori ha presentato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi per raggiunti limiti di età, Papa Francesco la ha accettata.

Sempre il pontefice massimo ha nominato arcivescovo il reverendo Gambelli, del clero della medesima Arcidiocesi, finora parroco della Madonna della Tosse a Firenze.

Gambelli, che è stato missionario fidei donum in Ciad, è cappellano nel carcere di Sollicciano e parroco della Madonna della Tosse. L'ordinazione del nuovo vescovo avverrà il 24 giugno prossimo, secondo quanto annunciato da Betori.

Castelfiorentino 'abbraccia' Gambelli

Originario di Castelfiorentino, anche se nato a Viareggio, ha cinquantacinque anni, e ha ricevuto il plauso anche dal sindaco castellano Alessio Falorni: "Sono felice e orgoglioso, e con me tutta Castelfiorentino, per avere un castellano, e un amico, nel ruolo che fu del caro Cardinale Piovanelli. Abbiamo di recente avuto la fortuna di averlo con noi a celebrare l'ultima Santa Verdiana: sacerdote di straordinaria sensibilità e attenzione, che sono sicuro sarà una grande guida per la Chiesa fiorentina".

Chi è Gerardo Gambelli

Gambelli è stato ordinato presbitero per l'Arcidiocesi di Firenze il 2 giugno 1996. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: vicario parrocchiale della Santo Stefano in Pane a Rifredi (1996-2007); Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma (2000); amministratore della Parrocchia Sant'Andrea a Cercina (2000-2006); Dottorato presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale (2007); parroco in solido moderatore dell'Immacolata e San Martino a Montughi (2007-2011). Dal 2011 al 2022 è stato sacerdote fidei donum in Ciad dove ha ricoperto i seguenti incarichi: parroco della Sainte Joséphine Bakhita nell'Arcidiocesi di N'Djaména e responsabile della Pastorale vocazionale, insegnante nel Seminario Maggiore Nazionale Saint Luc di Bakara e cappellano del carcere di N'Djaména (2011-2017); membro del Collegio dei Consultori di N'Djaména (2013-2016); parroco della Cattedrale Saint Ignace, responsabile della Pastorale giovanile e cappellano del carcere nel Vicariato Apostolico di Mongo (2018-2022). Dal 2019 al 2022 ha assunto anche l'incarico di vicario generale. Rientrato a Firenze, dal 2023 è parroco della Madonna della Tosse in Firenze.

Mazzeo: "Grazie a Betori, benvenuto Gambelli"

"Papa Francesco ha scelto il successore del Cardinale Betori: don Gherardo Gambelli sarà, dal 24 giugno, il nuovo arcivescovo di Firenze. Da parroco della chiesa della Madonna della Tosse e cappellano del carcere di Sollicciano, dopo dodici anni trascorsi come missionario in Ciad, nel cuore dell’Africa, sarà dunque un sacerdote "di frontiera" a guidare la chiesa fiorentina. Il Cardinale Betori lo ha definito 'un prete di periferia'.

Faccio i miei auguri a don Gherardo Gambelli e vorrei ringraziare Sua eminenza Betori per il lavoro portato avanti in questi anni e per le tante occasioni di collaborazione avuto anche con il Consiglio Regionale, dalla sua partecipazione all'ultima Festa della Toscana al progetto realizzato insieme sul dialogo interreligioso a conferma della vocazione di Firenze e della Toscana come esempi virtuosi di convivenza fra le chiese e fra le diverse confessioni.

Sarà ancor più bello ospitarlo domani a Palazzo del Pegaso per la presentazione del libro sui 40 anni di Toscana Oggi, il settimanale delle parrocchie toscane".

Misericordie: "È una festa in famiglia"

Il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, accoglie con gioia l’annuncio della nomina di don Gherardo Gambelli a vescovo della Diocesi di Firenze, città nella quale il movimento è nato quasi otto secoli fa.

“Per noi è un po’ una festa in famiglia – dice Corsinovi – perché don Gambelli è figlio del nostro ex presidente nazionale Gianfranco Gambelli; e prima di partire per il Ciad è stato per 11 anni nella parrocchia di Santo Stefano in Pane, che fu di don Facibeni e che si trova proprio di fronte alla nostra sede. La sua storia di sacerdote, oltre che la sua conoscenza, ci dicono quanto sia attento a temi che animano anche l’impegno del nostro movimento. Guarderemo con grande attenzione al suo insegnamento pastorale e aspettiamo che sia per noi guida e ulteriore stimolo nel nostro secolare impegno di carità verso il prossimo, animata dalla fede in Cristo.”

Il presidente delle Misericordie toscane rivolge poi un pensiero e un saluto grato al cardinale Giuseppe Betori, che lascia la guida della diocesi fiorentina: “Al cardinal Betori - dice - va il nostro grazie per l’impegno totale profuso nel servizio alla diocesi di Firenze e in particolare per l’attenzione sempre dimostrata al nostro movimento.”