Il Panda Baskin di Altopascio vince il campionato regionale

Il Panda Baskin di Altopascio conquista ufficialmente il titolo di campione regionale di baskin al Campionato Toscano Baskin 2024 che si è tenuto la scorsa domenica (14 aprile) a Montale. Questo successo è il risultato di un percorso iniziato a settembre, quando, di fronte al crescente numero di partecipanti, l'associazione sportiva ha preso la decisione di creare due squadre bilanciate (anziché una forte e una più debole): una inserita in classifica e l'altra al di fuori. Questa scelta, in linea con lo spirito del baskin, ha portato alla vittoria della squadra nera, che ha perso una sola partita, proprio contro i compagni della squadra bianca, che, però, essendo fuori classifica non hanno pesato nel conteggio generale delle vittorie. Le partite ufficiali, invece, sono state vinte tutte, sette su sette e i ragazzi del Panda Baskin Altopascio si sono piazzati al primo posto. In ordine di arrivo le altre squadre presenti al campionato sono state: Galaxy Porcari, Pistoia Blu, Pistoia Giallo, Warriors Lucca, Costone Siena, The Orange Mugello, Cefa Castelnuovo oltre ai Panda Bianchi.

Adesso il Panda Baskin Altopascio si prepara ad affrontare il prossimo appuntamento in programma: domenica 19 maggio a Ovada la squadra altopascese gareggerà contro la prima classificata del Piemonte nella fase interregionale. In caso di vittoria, il Panda Baskin si garantirà l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno a Lucca e Capannori dal 31 maggio al 2 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa