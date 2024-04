Servizi socio-sanitari, Bucci (Csx): "Sosterremo le associazioni"

Uno dei 5 pilastri programmatici di Mariangela Bucci, candidata sindaca di Santa Croce sull'Arno per il centrosinistra, riguarda i servizi socio-sanitari, su cui Bucci assume alcuni impegni chiari, partendo dall'analisi della situazione in cui ci troviamo: "A livello nazionale - spiega la candidata - si investe meno in sanità oggi che vent'anni fa, nonostante l'invecchiamento della popolazione. Compito di una sindaca, dunque, è quello di lavorare affinché i propri cittadini possano avere servizi adeguati in un contesto di riduzione delle risorse. Non è per niente semplice e i Comuni non hanno competenze dirette in materia, ma qualcosa si può e si deve fare. Va proprio in questa direzione, ad esempio, l'obiettivo centrato della Casa di comunità, di cui verrà posata la prima pietra nei prossimi giorni presso gli attuali ambulatori ASL. Parliamo di un investimento di 2.4 milioni, di cui circa 1 milione e 600 mila euro provenienti da finanziamenti regionali. Ci saranno l'infermiere di famiglia, uno spazio per il sostegno e il rinforzo delle capacità dei pazienti con patologie croniche, i servizi diagnostici di primo livello per la medicina e la telemedicina, per fare alcuni esempi. Vigileremo sulla qualità di erogazione di questi servizi - garantisce Bucci - e non ci dimenticheremo certo di Staffoli, dove gli ambulatori hanno necessità di manutenzioni.

Ci occuperemo poi di sostenere il tessuto associativo e del terzo settore che si occupa di assistenza socio-sanitaria, di cui abbiamo incontrato alcune realtà nei nostri appuntamenti di ascolto, realtà che oggi collaborano virtuosamente tra loro e condividono alcune criticità legate ai costi e ai rimborsi su cui, nel nostro programma, ci impegneremo a intervenire, intercedendo con l'ASL e la Società della salute. Metteremo anche in campo delle campagne di comunicazione volte a sensibilizzare sull'importanza del volontariato e della donazione di sangue, potenzieremo i servizi delle farmacie comunali e intensificheremo il servizio di taxi sociale e sanitario per le tante persone in difficoltà che non rientrano nei parametri della ASL per l’erogazione gratuita del servizio, promuoveremo infine la nascita di luoghi di socializzazione dove gli anziani in difficoltà possano avere un servizio diurno. La salute dei cittadini di Santa Croce e di Staffoli ci sta a cuore e nel programma elettorale ha una priorità assoluta" conclude la candidata sindaca del centrosinistra.

Fonte: Ufficio Stampa