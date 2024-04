Tutti in sella, il Vespa World Tour passa anche da San Miniato

Anche San Miniato sarà invasa dal Vespa World Tour. Il raduno mondiale della due ruote iconica e più famosa, sabato 20 aprile farà tappa sotto la Rocca, per un tour speciale alla scoperta dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La tappa principale sarà alle 15.45 in Piazza Dante Alighieri, dove i piloti potranno fare la timbratura e, prima di procedere con il giro, potranno assaggiare alcune prelibatezze locali grazie ad un piccolo punto di degustazione offerto dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione. Il tour arriverà da San Romano e attraverserà Ponte a Egola, La Catena, San Miniato Basso fino a salire in centro storico da via Fontevivo, via sanminiatese, Corso Garibaldi fino a Piazza Dante, per poi riprendere la via del ritorno transitando da via Conti, Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, via Rondoni, via de' Mangiadori, Piazza Buonaparte, via Del Bravo, viale Matteotti, via del poggio, via sanminiatese e via Fontevivo, in modo da evitare l'area di cantiere in Piazza del Popolo.