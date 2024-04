Vende cibo senza autorizzazione in zona Stazione, scatta la maximulta

Aveva allestito una vendita di cibo nei pressi della Galleria della Stazione senza nessuna autorizzazione. Ieri però la Polizia Municipale ha interrotto l’attività abusiva e per la donna, una 58enne sudamericana, è scattata la maxi multa.

L’intervento risale a ieri alle 17 ed è stato organizzato dopo che alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti che avevano evidenziato la presenza della venditrice e la sua attività rivolta ai connazionali che frequentano la zona. Gli agenti del Reparto Fortezza, insieme ai colleghi del Reparto Antidegrado, si sono recati all'ingresso della galleria commerciale dove hanno trovato la donna che vendeva porzioni di riso e pollo in contenitori sigillati pronti per la consumazione. Ha pure offerto il cibo, di apparente preparazione casalinga e priva, infatti, di etichetta identificativa e di indicazione di ingredienti, agli agenti in borghese al prezzo di 6 euro. Per la donna è scattata la sanzione da 5.000 euro per vendita su area pubblica priva di autorizzazione; le è stato notificato anche un decreto di allontanamento di 48 ore. Sono inoltre state sequestrate amministrativamente 13 confezioni di cibo precotto, 2 vasetti di salsa/condimento, 2 buste in plastica e un carrello portapacchi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa