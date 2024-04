Aggredisce la compagna con la roncola, lei si rifugia nell'auto di un passante: arrestato 56enne a Pistoia

Aggredisce la compagna con la roncola a Pistoia, la polizia ha arrestato un uomo di 56 anni italiano, che ha tentato di fuggire alla vita degli agenti.

La segnalazione era giunta per una coppia che litigava animatamente per strada a Pistoia. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe salita sul veicolo condotto dal proprio compagno mentre si trovava in un bar della periferia pistoiese e sarebbe stata aggredita e minacciata da lui con una roncola avente una lama di circa 35 cm, per presunte ragioni di gelosia.

La donna, ferita, è riuscita a scappare dal mezzo entrando nell'auto di un passante dopo i vari tentativi del compagno di entrare. L'autista è andato in questura per sporgere denuncia, sia perché l'auto era stata danneggiata sia perché il 56enne aveva impedito la fuga prima dell'arrivo della polizia.

Il cinquantenne si era dato alla fuga sul proprio furgone ma gli agenti lo hanno bloccato, trovando anche la roncola. Nella perquisizione in abitazione sono stati trovati e ritirati 3 fucili, 2 pistole ad aria compressa, una rivoltella e delle munizioni. L'arresto è avvenuto per resistenza a Pubblico Ufficiale e violenza privata, inoltre è stato denunciato per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia (considerato che sarebbero avvenuti anche pregressi episodi di tale natura), lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.